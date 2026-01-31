استخراج الجثة الثانية في حادث انقلاب سيارة بترعة ببني سويف

شهدت محافظة بني سويف حادث انقلاب سيارة ملاكي بإحدى الترع على طريق «طنسا ـ بني أحمد» بدائرة مركز ببا، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين، وتم استخراج جثة أمس، الجمعة، واستخراج أخرى اليوم، السبت.

ويدعى المتوفى خلف محمد محمود محمد، ويبلغ من العمر 42 سنة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي وسقوطها بإحدى الترع على طريق «طنسا ـ بني أحمد» بدائرة مركز شرطة ببا.

وعلى الفور تم إخطار الأجهزة المعنية، التي انتقلت بسرعة إلى موقع الحادث لمباشرة أعمال الإنقاذ والفحص، ودُفعت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، إلى جانب ونش رفع لاستخراج السيارة من داخل المياه.

وبوصول فرق الإنقاذ، تبين وجود جثة قائد السيارة داخلها، حيث جرى انتشال الجثمان بعد جهود مكثفة من رجال الإنقاذ، وتم نقل المتوفى بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لإيداعه داخل ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

كما تم اليوم استخراج جثة أخرى لخلف محمد محمود، 42 سنة، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة.

كما شارك مرفق هيئة الإسعاف المصرية بإقليم شمال الصعيد، فرع إسعاف بني سويف، في التعامل مع الحادث، وذلك تحت إشراف الدكتور هاني همام، مدير فرع الإسعاف، حيث تم الدفع بسيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، للتعامل مع الحالة ونقل الجثمان إلى المستشفى الجامعي.

من جانبها، انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، ومعرفة ما إذا كان ناتجًا عن السرعة الزائدة أو اختلال عجلة القيادة أو أي عوامل أخرى قد تكون أدت إلى سقوط السيارة داخل الترعة.

وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية والطبية اللازمة، وتسليمه إلى ذويه.