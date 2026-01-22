قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جريمة تهز الغربية.. القصة الكاملة لإنهاء حياة مسن على يد أولاده في زفتى
المشاط: جهود مكثفة لزيادة التمويلات المبتكرة للقطاع الخاص
خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم
حسام حسن: الجماهير المغربية لها الحق في تشجيع أي منتخب وساعدونا للاستعداد للمونديال
محمد الباز يفتح الصناديق المغلقة لرحيل صاحب نوبل في معرض الكتاب
مجدي مرشد يتقدم بطلب إحاطة بشأن وقف إعفاء الموبايلات الواردة من الخارج
ويتكوف: أشكر الرئيس السيسي على جهوده المتواصلة في دعم عملية السلام
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم.. فيديو
فضل صوم الإثنين والخميس .. الإفتاء توضح
أشرف صبحى: الدولة المصرية تدعم المدرب الوطني.. وعلاقتنا بالأشقاء إيجابية
واشنطن.. تعليق إصدار جميع تأشيرات برنامج التنوع اللوتري الأمريكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توقيع جزاء على شركة أمن لتقصيرها بمستشفي القاهرة الجديدة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
عبدالصمد ماهر

قام الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، بجولة تفقدية مسائية مفاجئة لمستشفى القاهرة الجديدة والمركز الطبي بمنطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتعزيز التواجد الميداني والمتابعة المستمرة للمنظومة الصحية والتواصل المباشر مع الفرق الطبية والمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير بدأ الجولة بمستشفى القاهرة الجديدة، حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، واستمع إلى شكاوى وآراء المرضى للوقوف على مدى رضاهم عن الخدمة، ووجه بزيادة أعداد أفراد الأمن لتنظيم دخول المرضى ومرافقيهم، وتوقيع جزاء على شركة الأمن لتقصيرها في أداء مهامها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل الحالات التي تحتاج رعاية مركزة أو تحويلًا إلى مستشفيات أخرى بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 تفقد صيدلية الطوارئ

وتابع «قنديل» تفقد صيدلية الطوارئ للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الضرورية، وأكد على أهمية الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وتوافر الكواشف، موصيًا بتوقيع جزاء على رئيس قسم المعمل لتقصيره، كما تفقد بنك الدم واطمأن على توافر جميع الفصائل، وزيارة قسم الرعاية المركزة والغسيل الكلوي، مؤكدًا توافر المستلزمات اللازمة، ووجه الشكر للفريق الطبي على التزامهم وتواجدهم.

ثم انتقل نائب الوزير إلى المركز الطبي بالتجمع الخامس، مشيدًا بأداء الفريق الصحي وتواجده، ومؤكدًا ضرورة استمرار تقديم الخدمات على مدار الساعة، واطمأن على انتظام عمل مكتب الصحة في تسجيل حالات المواليد والوفيات، وشدد على الالتزام الكامل بالتعليمات الخاصة بمكاتب الصحة، مع التأكيد على الحفاظ على مستوى عالٍ من النظافة العامة والشكل اللائق للمنشأة، بما يعزز رضا المواطنين المنتفعين بالخدمة.

مستشفى القاهرة الجديدة زيارة مسائية التجمع الخامس المركز الطبي محافظة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

ارسنال

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة.. تأهل أرسنال وبايرن ميونخ

ديانج

فالنسيا يغيّر بوصلته نحو ديانج.. والأهلي يضع كانوتيه بديلًا محتملًا

حكم حلق اللحية

حكم حلق اللحية وأخذ الوجه بالفتلة لمن يعمل حلاقا..الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

بوتين

بوتين: إقامة دولة فلسطينية مستقلة السبيل الوحيد لتحقيق تسوية سلمية بالشرق الأوسط

الرئيس السيسي

يوسف زادة: السياسة المصرية في دافوس تعكس دورًا محوريًا بالملفات الإقليمية والدولية

ياميش رمضان

ياميش رمضان في متناول الجميع وأرخص من العام الماضي.. مفاجأة للمصريين

بالصور

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي

طريقة عمل بسكوت القهوة

طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

فريلاندر
فريلاندر
فريلاندر

فيديو

ريهام عاصم

خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد