تستهدف النفط والغاز.. الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات جديدة ضد روسيا
بعد وفاة طفل.. نائب يطالب بتشديد الرقابة على عيادات الأسنان
دجل وشعوذة.. ضبط المتهمين بالنصب على مواطنين في أسوان
سقوط نصاب ينتحل صفة ضابط شرطة للاستيلاء على أموال المواطنين
مسلسلات رمضان 2026.. طرح البوستر الجماعي لأبطال مسلسل أولاد الراعي
دعاء المغرب 19 شعبان.. كلمات تخفف عنك جبلا من الهموم
جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا
مفاوضات مسقط.. وزير خارجية إيران: الأجواء إيجابية وتوجد أزمة ثقة مع الأمريكيين
خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل
الاتحاد المغربي يكشف حقيقة استقالة الركراكي من تدريب المنتخب
إصابة 5 أشخاص في انهيار حائط سور داخلي بدير في ملوي المنيا
أخبار التكنولوجيا |ميتا تطلق تطبيقا جديدا لفيديوهات الذكاء الاصطناعي.. 8 تغييرات بهواتف سامسونج Galaxy S26
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مهرجان أسوان الدولى للثقافة.. عروض فنية في ساحة دخول معابد فيلة.. صور

محمد عبد الفتاح

يستكمل مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فعاليات دورته الـ 13 داخل المواقع والمناطق الأثرية والمزارات السياحية تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان حيث تم تنظيم الفعاليات للعروض الفنية لفرق الفنون الشعبية داخل ساحة الدخول لمعابد فيلة .

وتم تقديم الفقرات المبهرة للفرق أمام السائحين الزائرين للمعبد ، والذين تفاعلوا مع العروض للفنانين .

وكان قام وزير الثقافة ومحافظ أسوان قد قاما بإفتتاح فعاليات المهرجان ، ويأتى ذلك فى إطار دعم القوة الناعمة المصرية وتعزيز دور الفنون فى التنشيط السياحى والتبادل الثقافى بين الشعوب .

ويشهد المهرجان مشاركة 8 فرق أجنبية تمثل دول اليونان ، السودان ، فلسطين ، لاتفيا ، الهند ، تونس ، كازاخستان ، مونتنيجرو ، و 6 فرق فنون شعبية مصرية تابعة لقصور الثقافة وتضم فرق أسوان ، العريش ، بورسعيد ، كفر الشيخ ، الأنفوشى ، وبنى سويف فى لوحة فنية تعكس تنوع الثقافات وثراء التراث الإنسانى .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

إبستين

شبح بملابس برتقالية قرب زنزانة إبستين.. كاميرا المراقبة تكشف لغزا ليلة وفاته

قطع المياه

دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه عن مناطق بالدقي والعجوزة لمدة 8 ساعات اليوم

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 6-2-2026

أسعار السجائر

قرار رسمي بزيادة أسعار السجائر لبعض الأنواع.. بكم علبة كليوبترا ومارلبورو وإل إم؟

الغندور

الغندور : الأهلي سامح إمام عاشور عشان جامد

الإيجار القديم

بحد أدنى من 250 لـ 1000 جنيه.. موعد تطبيق الزيادة الرسمية في إيجار الشقق القديمة بـ القاهرة

نيسان وإنفينيتي

نيسان وإنفينيتي تخططان لثورة هائلة في تصميم اكصدامات السيارات

هيونداي

بسبب نقص المبيعات.. هيونداي توقف إنتاج سيارتها الشهيرة

Galaxy A07 5G

سامسونج تطلق Galaxy A07 5G ببطارية كبيرة وسعر منافس

بالصور

التعمد في طرقعة الأصابع يسبب مشكلة صحية خطيرة.. احذر هذه العادة

قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بـ الإسماعيلية

دينا الشربيني وآسر ياسين يخطفان الأنظار.. لقطات خاصة من مسلسل «اتنين غيرنا»

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

فيديو

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

الطالب إبراهيم

بعد 45 عملية جراحية وحروق تجاوزت 75%.. طفل يستعيد الحياة بنجاح أول زراعة جلد في مصر

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

