مهرجان أسوان الدولى للثقافة.. عروض فنية في ساحة دخول معابد فيلة.. صور

يستكمل مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فعاليات دورته الـ 13 داخل المواقع والمناطق الأثرية والمزارات السياحية تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان حيث تم تنظيم الفعاليات للعروض الفنية لفرق الفنون الشعبية داخل ساحة الدخول لمعابد فيلة .

وتم تقديم الفقرات المبهرة للفرق أمام السائحين الزائرين للمعبد ، والذين تفاعلوا مع العروض للفنانين .

مهرجان أسوان الدولى

وكان قام وزير الثقافة ومحافظ أسوان قد قاما بإفتتاح فعاليات المهرجان ، ويأتى ذلك فى إطار دعم القوة الناعمة المصرية وتعزيز دور الفنون فى التنشيط السياحى والتبادل الثقافى بين الشعوب .

ويشهد المهرجان مشاركة 8 فرق أجنبية تمثل دول اليونان ، السودان ، فلسطين ، لاتفيا ، الهند ، تونس ، كازاخستان ، مونتنيجرو ، و 6 فرق فنون شعبية مصرية تابعة لقصور الثقافة وتضم فرق أسوان ، العريش ، بورسعيد ، كفر الشيخ ، الأنفوشى ، وبنى سويف فى لوحة فنية تعكس تنوع الثقافات وثراء التراث الإنسانى .