بمناسبة شهر رمضان.. الداخلية تنظم احتفالية لأسر النزلاء والمفرج عنهم
عليه 16 قضية| القبض على عاطل انتحل صفة ضابط واستولى على أموال المواطنين
تستهدف النفط والغاز.. الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات جديدة ضد روسيا
بعد وفاة طفل.. نائب يطالب بتشديد الرقابة على عيادات الأسنان
دجل وشعوذة.. ضبط المتهمين بالنصب على مواطنين في أسوان
سقوط نصاب ينتحل صفة ضابط شرطة للاستيلاء على أموال المواطنين
مسلسلات رمضان 2026.. طرح البوستر الجماعي لأبطال مسلسل أولاد الراعي
دعاء المغرب 19 شعبان.. كلمات تخفف عنك جبلا من الهموم
جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا
مفاوضات مسقط.. وزير خارجية إيران: الأجواء إيجابية وتوجد أزمة ثقة مع الأمريكيين
خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل
الاتحاد المغربي يكشف حقيقة استقالة الركراكي من تدريب المنتخب
برلمان

الكاميرات إجبارية.. اشتراطات قانون المحال العامة لفرض الرقابة والتنظيم

محمد الشعراوي

أقر قانون المحال العامة التزاما واضحا بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا لاشتراطات محددة تصدر بقرار من اللجنة المختصة في خطوة تستهدف تعزيز الأمن والانضباط داخل الأنشطة التجارية.

 ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم السوق التجاري وحماية حقوق المواطنين وضمان السلامة العامة، مع تحديد الأنشطة التي يُحظر فيها تركيب الكاميرات، بما يحقق التوازن بين الرقابة والحفاظ على الخصوصية.

وتنص المادة 23 من القانون تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفق الاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.

وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها ترکیب هذه الكاميرات.

تكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد في شأن استيفاء المحال اشتراطات التراخيص التي تطلبها القانون مقبولة أمام المركز المختص، وذلك دون الإخلال بحق المركز في فحص تلك المحال وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك حسب المادة 16.

وعلى المركز المختص إعلان بطلان أي شهادة يرى عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المقررة قانونًا.

تلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، طبقًا لأحكام القانون المرافق، خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق حسب المادة 3.

وتلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، تبدأ من التاريخ المشار إليه في الفقرة السابقة، وتمنح ترخيصا مؤقتا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقریر هندسي معتمد.

