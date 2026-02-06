برلماني: تقديم برامج متنوعة تلبي احتياجات الشباب في رمضان بالإسماعيلية

التقي النائب سيد عبد الجليل بالدكتور إيهاب صلاح وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية لبحث مستقبل الأنشطة الرياضية بالدائرة الثالثة.



تضمن اللقاء الحديث حول أهم الترتيبات الخاصة ببعض الأنشطة الرياضية خلال شهر رمضان المبارك علي مستوي الدائرة الثالثة، كما تم مناقشة أهم الترتيبات للمرحلة القادمة .



من جانبه، أكد النائب سيد عبد الجليل علي أهمية تقديم برامج متنوعة تلبي احتياجات الشباب في الشهر الكريم، كما أشار إلى المتابعة المستمرة لضمان حسن تنفيذ الأنشطة وتحقيق أقصى استفادة للمشاركين.



أضاف النائب سيد عبد الجليل،

تُنفذ الأنشطة في مراكز الشباب على مستوى المحافظة، مع الالتزام الكامل بالضوابط التنظيمية والإجراءات الطبية المتبعة، بما يبرز دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية فاعلة خلال الشهر الفضيل.



شارك في اللقاء الدكتور ياسر سعيد، وخالد كامل، من مدير الشباب والرياضة بالمحافظة والأستاذة شيرين الصافي (مديرة فرع الشباب والرياضة بمركز فايد)، بالإضافة إلى رؤساء مجالس إدارة مراكز الشباب بفايد.