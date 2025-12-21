بعد الست.. فيلم "هنومة" لـ هند رستم يثير الجدل والورثة يحذرون قضائيًا

أصدر ورثة الفنانة هند رستم بيان صحفي بخصوص قيام بعض الأشخاص بالإتفاق علي إنتاج عمل درامي يتناول سيرتها الشخصية دون الرجوع إليهم وبدون علمهم، وجاء في البيان، بخصوص حقوق الملكية الفكرية للفنانة الراحلة هند رستم انطلاقاً من الحق الأدبي و القانوني الحصري لأسرة الفنانة القديرة تصدر هذا البيان للتحذير من التعدي الصارخ الذي قام به كل من م ر - م ا - على منصة التواصل الاجتماعي (فيس بوك) وذلك بقيامهم بالإعلان والترويج لمسلسل درامي بعنوان (هنومه) يزعمون فيه تناول قصة حياة الفنانة الراحلة، وذلك دون الحصول على أي إذن كتابي أو تفويض من الورثة، وضارباً عرض الحائط برفضنا القاطع السابق لهذا المشروع وبالشكاوى الرسمية المقدمة ضد المذكورين بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١ و ٥ / ٢٠٢٤/١١.