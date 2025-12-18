رسالة مؤثرة من محمد إمام لأولاد عمته الراحلة: كلنا في ضهر بعض

وجه الفنان محمد إمام رسالة مؤثرة، بعد انتهاء عزاء عمته إيمان إمام شقيقة والده النجم الكبير الزعيم عادل إمام.

وقال محمد إمام عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: «بشكر كل الناس اللي جاتلي أو كلمتني أو حتى بعتتلي رسالة تعزيني. ربنا يرحمك يا عمتي ويسكنك فسيح جناته، ويصبر أخويا وصاحبي وابن عمتي وأقرب الناس ليا في حياتي عمر متولي وأخواتي عصام وعادل».

وأضاف: «أنتوا رجالة وقد المسؤولية وكلنا في ضهر بعض».

وتأتي هذه الرسالة بعد ساعات من انتهاء مراسم العزاء، حيث حرص عدد من نجوم الفن وأفراد العائلة على تقديم واجب العزاء للفنان محمد إمام وعائلته، وسط مشاعر من الحزن والتضامن.

شهد عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام غيابه عن مراسم العزاء، بسبب التزامه بالعُزلة التامة، وغيابه عن التواجد في أي تجمعات.

كما تواجد نجليه في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، منهم رامى عادل إمام، ومحمد إمام، وحضر أيضًا الفنان خالد ذكى والنجمة لبلبة، ومجموعة آخرين من المقربين.

وكان غاب الزعيم عادل إمام أيضا عن حضور جنازة شقيقته السيدة إيمان امام التى رحلت عن عالمنا، وشيع الجثمان من مسجد الشرطة بحضور ابنها عمر مصطفى متولى، وحرص على الحضور أحمد السعدنى واوس اوس ومحمد عبد الرحمن.

وشارك فى تشييع جنازة ايمان إمام التى رحلت عن عالمنا مساء الأحد، شقيقها المنتج عصام إمام والنجم محمد امام وشقيقه المخرج رامي إضافة إلى عدد من الأقارب وأصدقاء الأسرة.