كما حدث في الجنازة.. الزعيم عادل إمام يغيب عن عزاء شقيقته

شهد عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام غيابه عن مراسم العزاء، بسبب التزامه بالعُزلة التامة، وغيابه عن التواجد في أي تجمعات.

كما تواجد نجليه في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، منهم رامى عادل إمام، ومحمد إمام، وحضر أيضًا الفنان خالد ذكى والنجمة لبلبة، ومجموعة آخرين من المقربين.

وكان غاب الزعيم عادل إمام أيضا عن حضور جنازة شقيقته السيدة إيمان امام التى رحلت عن عالمنا، وشيع الجثمان من مسجد الشرطة بحضور ابنها عمر مصطفى متولى، وحرص على الحضور أحمد السعدنى واوس اوس ومحمد عبد الرحمن.



وشارك فى تشييع جنازة ايمان إمام التى رحلت عن عالمنا مساء الأحد، شقيقها المنتج عصام إمام والنجم محمد امام وشقيقه المخرج رامي إضافة إلى عدد من الأقارب وأصدقاء الأسرة.