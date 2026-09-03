التحقيقات الأولية تكشف سبب وفاة طفلين شقيقين في بنها.. تناولا أقراصا دوائية بالخطأ

كشفت التحقيقات والتحريات الأولية في واقعة وفاة طفلين شقيقين بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، أن الطفلين تناولا أقراصا دوائية عن طريق الخطأ، ما تسبب في إصابتهما بحالة إعياء شديدة، قبل أن تتدهور حالتهما الصحية ويفارقا الحياة.



وأوضحت التحريات الأولية أن الأقراص التي تناولها الطفلان كانت تخص جدتهما، فيما تواصل الأجهزة المختصة فحص ملابسات الواقعة للوقوف على الأسباب والتفاصيل الكاملة.



وقررت الجهات المختصة انتداب الطب الشرعي لتوقيع الصفة التشريحية على جثماني الطفلين، وبيان السبب الحقيقي للوفاة، مع استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة.