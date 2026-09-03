محافظ القاهرة يبحث مع رئيس المنظمة العربية للسياحة تعزيز حركة السياحة العربية

استقبل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، بمكتبه بديوان عام المحافظة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، رئيس المنظمة العربية للسياحة وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك في مجال السياحة وتطوير القطاع السياحي بالقاهرة.



وتناول اللقاء سبل تنمية وتعزيز حركة السياحة المتبادلة وجذب مزيد من السائحين العرب إلى القاهرة باعتبارها مقصدًا سياحيًا وتاريخيًا وحضاريًا فريدًا.

كما تطرق اللقاء إلى سبل جذب الاستثمارات السياحية العربية إلى القاهرة، من خلال تسهيل إجراءات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تُسهم في إنشاء مشاريع سياحية نوعية تُلبي تطلعات السائح العربي وتُعزز من التنافسية.

محافظ القاهرة

وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على استعداد المحافظة الكامل للتعاون مع المنظمة العربية للسياحة في تنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة، بما يخدم مصلحة الجانبين.

وثمّن رئيس المنظمة العربية للسياحة، في ختام اللقاء، الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، لتنمية قطاع السياحة والارتقاء به، لما يحققه هذا القطاع الواعد من عوائد اقتصادية مُحفزة، وفرص وظيفية واسعة للشباب.