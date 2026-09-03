هل زراعة الفسيلة والصبار تخفف عذاب الميت بالقبر.. أزهري يجيب

رد الشيخ محمد علي، أحد علماء الأزهر الشريف، على سؤال: «هل زراعة الفسيلة والصبار تخفف عذاب الميت داخل القبر؟».

وقال أحد علماء الأزهر الشريف، إنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «مَرَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَبْرَيْنِ، فقال: إنهما لَيُعَذَّبانِ، وما يُعَذَّبانِ في كبيرٍ؛ أمّا أحدُهما فكان لا يَسْتَتِرُ مِنَ البولِ، وأمّا الآخرُ فكان يَمْشي بالنميمةِ، ثم أخذ جريدةً رَطْبَةً فشقَّها نصفين، ثم غرز في كل قبرٍ واحدةً، قالوا: يا رسولَ اللهِ، لِمَ فعلتَ هذا؟ قال: لعلَّه يُخَفَّفُ عنهما ما لم يَيْبَسا».

وأضاف أن الحديث متفق عليه، ورواه البخاري ومسلم، وأنه لا أحد ينكر هذا الحديث، لكن هذا الفعل بركة وخصوصية من خصائص سيدنا رسول الله.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه تيمّن برسول الله، فهناك علماء قالوا إنها خصوصية برسول الله، ومنهم من قال إنه لا مانع من فعل الأمر كما فعل رسول الله، من نزع حول القبر من نخيل وصبار.