قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عشرات الحوثيين بين قتيل وجريح.. الجيش اليمني: إحباط هجوم غربي تعز وإسقاط 3 مسيرات
ترامب : عودة مستويات عبور النفط لمضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل الحرب
أصعب سباق مع الزمن.. 24 ساعة من البحث عن الطفل أيوب في بئر عمقه 80 مترًا تحت الأرض بالجزائر
15 مليون جنيه.. الأوقاف تصرف دفعة جديدة من القرض الحسن قبل العام الدراسي
مصطفى بكري : الرئيس السيسي وجه الحكومة بمصارحة المصريين وكشف الحقائق
الوطنية : احترافية ماسبيرو في تغطية زيارة الرئيس الصيني تعكس قوة الإعلام الوطني
بعد خطوبته لـ هند مدحت | البلوجر محمد مكاوي يكشف حقيقة خيانة أم ابنه
آخر موعد لتظلمات بطاقة التموين.. كيف تقدم والأوراق المطلوبة؟
بأي لغة سيحاسب الإنسان يوم القيامة؟.. عالم أزهري يكشف مفاجأة
وزير الدفاع الأوكراني : كييف بحاجة إلى 27 مليار دولار إضافية لمواجهة روسيا
بروتوكول تعاون بين دار الإفتاء والهيئة القبطية الإنجيلية لمواجهة التطرف وخطابات الكراهية
بسبب خلافات الجيرة.. القبض على طرفى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالبحر الأحمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مدير الجامع الأزهر يستقبل وفد مجلس الأساقفة الكاثوليك بالفلبين لتعزيز الحوار .. صور

مدير الجامع الأزهر يستقبل وفد مجلس الأساقفة الكاثوليك بالفلبين لتعزيز الحوار وبناء السلام
مدير الجامع الأزهر يستقبل وفد مجلس الأساقفة الكاثوليك بالفلبين لتعزيز الحوار وبناء السلام
محمد شحتة

استقبل الدكتور هاني عودة، مدير الجامع الأزهر، اليوم الخميس بالجامع الأزهر، وفد مجلس الأساقفة الكاثوليك بجمهورية الفلبين برئاسة جيلبرت غارسيرا، رئيس المجلس، وبحضور الشيخ محمد مجدي عوض، مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، والدكتور خالد أبوالعز مدير أكاديمية الأوقاف الدولية.

تأتي هذه الزيارة على هامش مشاركة الوفد الفلبيني في فعاليات «البرنامج المصري–الفلبيني للقيادات الدينية للحوار والتعايش وبناء السلام»، والذي يُقام تحت عنوان: «التجربة المصرية في التعايش السلمي وبناء مجتمع يتسع للجميع».

ورحب الدكتور هاني عودة بالوفد الضيف، مؤكداً خلال اللقاء أن الدين الإسلامي يقوم على مبادئ أساسية تجسد التعايش والتسامح وقبول الآخر، وأوضح مدير الجامع الأزهر أن الأزهر الشريف، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يولي اهتماماً بالغاً بترسيخ الأخوة الإنسانية.

مدير الجامع الأزهر يكشف أبرز المبادرات

أشار مدير الجامع الأزهر إلى أبرز المبادرات الناجحة في هذا الصدد:

تأسيس بيت العائلة المصرية: تجربة رائدة أُطلقت بالتعاون بين الأزهر الشريف والكنائس المصرية لتعزيز اللُحمة الوطنية وتوطيد أواصر المحبة بين المسلمين والمسيحيين في مصر.

وثيقة الأخوة الإنسانية: المبادرة التاريخية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر مع قداسة البابا فرنسيس، والتي أضحت مرجعاً عالمياً لترسيخ السلام والسلم المجتمعي بين الشعوب.

وعلى هامش اللقاء، قام وفد مجلس الأساقفة الكاثوليك بالفلبين بجولة تفقدية داخل أروقة الجامع الأزهر وصحنه العتيق، حيث استمعوا إلى شرح تفصيلي حول تاريخ الأزهر الشريف الممتد لأكثر من ألف عام، ودوره العلمي والديني والعالمي عبر العصور.

وأبدى أعضاء الوفد إعجابهم الشديد بعمارة الجامع الأزهر الفريدة والزخارف الإسلامية المتميزة التي تعكس أصالة التراث المعماري الإسلامي وعراقتَه، كما أعرب أعضاء الوفد الفلبيني عن تقديرهم لجهود الأزهر الشريف في نشر ثقافة الحوار والسلام العالمي، مشيدين بالتجربة المصرية الملهمة في التعايش وقبول الآخر.

الجامع الأزهر الأزهر مجلس الأساقفة الكاثوليك الأوقاف الفلبين السلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يُعاود الارتفاع.. قفزة جديدة لعيار 21 في مصر

هبة مجدي

بعد تعافي هبة مجدي.. هذه الأشياء تزيد احتمالات الإصابة بالسرطان

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم واحد.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

ابنة نجلاء فتحي

طلاق ابنة نجلاء فتحي سبب موتها.. هل يسبب الحزن الوفاة؟

ليل محمد صلاح

احتفال عائلي بقدوم مولود جديد لمحمد صلاح.. شقيقة زوجته: «خالتو للمرة السابعة»

صبري نخنوخ

كواليس التحقيقات مع صبري نخنوخ في حيازة قطع أثرية.. والخادمة تكشف ما حدث ليلة المداهمة

قطع المياه

الجمعة... قطع المياه عن عدد من المناطق بالهرم وفيصل بالجيزة

محمد صلاح

أبو البنات جاب ولد.. أسرار وصور من حياة محمد صلاح العائلية |شاهد

ترشيحاتنا

مرسيدس جي كلاس 2026

أسعار مرسيدس جي كلاس 2026 في السوق السعودي

اخبار السيارات

أخبار السيارات | مواصفات سيتروين C4 موديل 2027 .. لكزس NX موديل 2027 تظهر لأول مرة

دعوى قضائية جماعية

دون علمهم.. دعوى قضائية تتهم ميتا بانتهاك خصوصية ملايين المارة فما القصة؟

بالصور

بعد خطوبته لـ هند مدحت | البلوجر محمد مكاوي يكشف حقيقة خيانة أم ابنه

خطوبة محمد مكاوي
خطوبة محمد مكاوي
خطوبة محمد مكاوي

علاقته ببكتريا الأمعاء والعصب الحائر .. أبرز أسباب الشعور بالانتفاخ بعد تناول الطعام

أسباب الشعور بالإنتفاخ بعد تناول الطعام
أسباب الشعور بالإنتفاخ بعد تناول الطعام
أسباب الشعور بالإنتفاخ بعد تناول الطعام

هبة مجدي خفت .. اعرف كلمة السر في التعافي من السرطان

هبة مجدي
هبة مجدي
هبة مجدي

3 أفكار لانش بوكس للأطفال مع بداية الدراسة.. وصفات سهلة ولذيذة في دقائق

أفكار لانش بوكس للأطفال مع بداية الدراسة
أفكار لانش بوكس للأطفال مع بداية الدراسة
أفكار لانش بوكس للأطفال مع بداية الدراسة

فيديو

صبي انقذ والده

طفل ينقذ والده من المو..ت.. ماذا حدث على طريق بني سويف

جرس واحد أنقذ الطلاب من فيضان نيبال

جرس واحد 14 دقيقة.. أنقذ مئات الأرواح من كارثة فيضان نيبال

الحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

القصة الكاملة للحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

ديليفري صيدلي

قصة صيدلي قلبت السوشيال ميديا.. مينا جرجس يكشف سر عمله بالدليفري والنقابة تتدخل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد