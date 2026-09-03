لو صوتك مميز.. شروط العمل بالجامع الأزهر وطريقة التقديم

أعلن الجامع الأزهر الشريف، عن فتح باب التقدم للراغبين في العمل "بإمامة القبلة" بنظام المأموريات، وذلك للعاملين بقطاع المعاهد الأزهرية، ومناطق الوعظ ممن تتوافر فيهم الكفاءة العلمية والصوتية المطلوبة وإتقان التلاوة وفنون التجويد.





شروط العمل بإمامة القبلة بالجامع الأزهر 2026

حدد الإعلان عددًا من الشروط والمعايير الأساسية للراغبين في التقدم، وفي مقدمتها حفظ القرآن الكريم كاملًا، مع الالتزام بأحكام التجويد أثناء التلاوة والأداء.

ويُعد إتقان حفظ القرآن الكريم وتطبيق أحكام التجويد من أهم معايير فتح باب القبول للراغبين في العمل بالجامع الأزهر 2026، حيث يخضع المتقدمون للتقييم للتأكد من مستوى الحفظ ودقة الأداء وسلامة التلاوة.

كما يشترط أن يتمتع المتقدم بصوت ندي وخاشع، بما يتناسب مع طبيعة الإمامة داخل الجامع الأزهر، إذ يمثل الأداء الصوتي أحد العناصر الأساسية في عملية اختيار أئمة القبلة.

ومن الشروط كذلك أن يكون المتقدم من العاملين في قطاعات الأزهر الشريف، على أن يتم ندبه أو تكليفه بالعمل بنظام المأموريات، وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

كفاءة مؤهلة للإمامة بالأزهر

واعتبر الأزهر هذا الإعلان استمرارًا للنهج الدقيق الذي يتبعه الأزهر في اختيار الكفاءات المؤهلة للإمامة في محراب الجامع الأزهر ومجمعات الأروقة الأزهرية التابعة له، ونشر السكينة والخشوع بين جموع المصلين، ويستهدف الإعلان العاملين بالأزهر الشريف بقطاع المعاهد الأزهرية، مناطق الوعظ، ممن يمتلكون ملكات الإمامة الناجحة.



طريقة التقديم على وظيفة الجامع الأزهر

وحول تفاصيل التقديم للوظيفة ،أوضح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن التقديم مفتوح لمدة (10) أيام من تاريخ نشر الإعلان، يتم بعدها فحص الأوراق قبل خضوع المتقدمين لاختبارات دقيقة وموضوعية لضمان اختيار النخبة.

المعايير المطلوبة لوظيفة إمام القبلة

إتقان حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تطبيق أحكام التجويد تلاوةً وأداءً.

أن يتمتع المتقدم بصوت ندي وخاشع مما يضفي أجواء إيمانية داخل الجامع. ·

أن يكون المتقدم من العاملين بقطاعات الأزهر الشريف، بحيث يتم ندبه أو تكليفه للعمل بنظام المأموريات وَفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

اختبارات الوظيفة

وتمر عملية اختيار "أئمة القبلة" بعدة مراحل؛ لضمان أعلى معايير الشفافية والكفاءة، وتتمثل في الآتي: · الاختبارات التحريرية والشفوية في حفظ القرآن الكريم وإتقانه. ·

مرحلة اختبارات الأداء الصوتي، تعقبها مرحلة الحفظ والإتقان، ثم مرحلة المقابلات الشخصية، واختبارات الفقه والعقيدة أمام لجان علمية متخصصة من أساتذة الجامعة، ولجنة مراجعة المصحف الشريف، وإذاعة القرآن الكريم.

رابط التقديم على وظيفة امام القبلة بالجامع الأزهر

وعلى الراغبين في التقدم للاختبارات بعد توافر الشروط ، ارسال البيانات والتقديم عبر هذا الرابط … اضغط هنا