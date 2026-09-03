غرفة شركات السياحة : زيارة شي بينج تدعم فرص نمو الحركة الصينية بمصر

أكد الدكتور نادر الببلاوي، رئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن الزيارة الهامة التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل دفعة مهمة للعلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين، وتوفر فرصة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وعلى رأسها القطاع السياحي، الذي يمتلك مقومات كبيرة للنمو والاستفادة من قوة السوق الصيني.

الصين تعد من أهم الأسواق السياحية

وقال الببلاوي، إن الصين تعد من أهم الأسواق السياحية الواعدة بالنسبة لمصر، في ظل ما يتمتع به السائح الصيني من اهتمام كبير بالمقصد المصري، خاصة مع امتلاك مصر منتجًا سياحيًا متنوعًا يجمع بين الحضارة والتاريخ والشواطئ والسياحة الثقافية والترفيهية.

وأضاف أن العلاقات «المصرية - الصينية» تشهد تطورًا كبيرًا على مختلف المستويات، وهو ما يجب أن ينعكس بصورة أكبر على حركة السياحة بين البلدين، من خلال العمل على زيادة أعداد السائحين الصينيين الوافدين إلى مصر، وتوسيع نطاق التعاون بين شركات السياحة المصرية ونظيرتها الصينية.

تطوير البرامج السياحية

وأشار رئيس غرفة شركات السياحة، إلى أهمية استمرار التحرك المهني للترويج للمقصد السياحي المصري داخل السوق الصيني، مع التركيز على احتياجات السائح الصيني وتطوير البرامج السياحية التي تتناسب مع طبيعة هذا السوق، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الطيران والسياحة الإلكترونية والتسويق الرقمي.

وأكد الببلاوي، أن شركات السياحة المصرية تمتلك خبرات كبيرة في التعامل مع الأسواق الآسيوية، وقادرة على تقديم برامج سياحية متكاملة للسائح الصيني، مشيرًا إلى أهمية تكثيف اللقاءات المهنية وورش العمل بين الشركات المصرية والصينية، بما يسهم في بناء شراكات طويلة الأجل وزيادة الحركة السياحية.

ولفت إلى أن السوق الصيني لا يمثل فقط فرصة لزيادة أعداد السائحين، وإنما يمثل سوقًا مهمًا للسياحة ذات الإنفاق المرتفع والبرامج المتنوعة، الأمر الذي يجعل الاستثمار في هذا السوق هدفًا استراتيجيًا لصناعة السياحة المصرية.

وشدد رئيس غرفة شركات السياحة على أن القطاع الخاص السياحي مستعد للمشاركة بقوة في أي جهود تستهدف تعزيز التعاون السياحي المصري الصيني، والعمل مع وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة والجانب الصيني لوضع برامج وآليات عملية تترجم العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين إلى نمو ملموس في حركة السياحة.

واختتم الببلاوي بالتأكيد على أن مصر والصين تمتلكان تاريخًا طويلًا من العلاقات والتعاون، وأن السياحة يمكن أن تكون أحد أهم الجسور التي تعزز التواصل بين الشعبين، مؤكدًا تطلع القطاع السياحي المصري إلى مرحلة جديدة من التعاون مع السوق الصيني خلال الفترة المقبلة.