استدعاء 3 مديري مدارس ببنها للتحقيق بسبب عدم الجاهزية للعام الدراسي الجديد

شهدت محافظة القليوبية اتخاذ عدد من الإجراءات تجاه بعض القيادات المدرسية، في إطار الاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد، والتأكيد على جاهزية المدارس وانتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.



وقررت الجهات التعليمية المختصة استدعاء 3 من مديري المدارس بمدينة بنها للتحقيق، على خلفية عدم استكمال جاهزية مدارسهم واستعداداتها لاستقبال الطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك للوقوف على أسباب عدم الجاهزية وتحديد المسئوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار المتابعة المستمرة لجاهزية المدارس، والتأكد من الانتهاء من أعمال الصيانة والنظافة وتجهيز الفصول والمرافق، والالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعملية التعليمية.

وأكدت الجهات التعليمية المختصة أن أعمال المتابعة ستتواصل خلال الفترة المقبلة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه أي تقصير أو مخالفات يتم رصدها، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب وانتظام الدراسة منذ اليوم الأول.