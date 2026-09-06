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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

البعثة المصرية تتألق في المهرجان العربي العاشر للرياضة للجميع بالرياض

المهرجان العربي العاشر للرياضة للجميع
المهرجان العربي العاشر للرياضة للجميع

تشارك البعثة المصرية للرياضة للجميع بفاعلية في فعاليات المهرجان العربي العاشر للرياضة للجميع، المقام بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 2 إلى 6 سبتمبر 2026، وسط مشاركة عربية متميزة من عدد من الدول والوفود الرياضية العربية .

وترأس البعثة المصرية الأستاذ الدكتور راني بهجت، الأستاذ مساعد بكلية علوم الرياضة جامعة العاصمة ورئيس البعثة المصرية، ويعاونه الأستاذ المحاسب  عمرو عبد الفتاح بدر المدير الإداري للبعثة والكابتن محمد أشرف، وبمشاركة 10 لاعبين ولاعبات مثلوا جمهورية مصر العربية خلال فعاليات وبرامج المهرجان .

وشهدت المشاركة المصرية حضور فعاليات حفل الافتتاح الرسمي للمهرجان، في أجواء اتسمت بروح الأخوة والتعاون العربي، إلى جانب المشاركة في مختلف الممارسات والأنشطة الرياضية التي أقيمت على مدي أيام المهرجان، بما يعكس الدور المهم الذي تقوم به منظومة الرياضة للجميع في نشر ثقافة تعزيز الممارسة الرياضية وتعزيز اصر التواصل بين أبناء الوطن العربي.

كما حظيت البعثة المصرية بحضور ومتابعة الدكتور عماد البناني، رئيس الاتحاد المصري للرياضة للجميع ورئيس الاتحاد العربي للرياضة للجميع والأستاذ محمود محمد حسن الأمين العام المساعد ، وهو ما عكس الاهتمام والدعم الكبير للمشاركة المصرية وحرص قيادات الرياضة للجميع على تعزيز الحضور المصري في المحافل العربية.

وأكد الدكتور راني بهجت، رئيس البعثة المصرية، أن المشاركة في المهرجان تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب مع الأشقاء العرب، والتأكيد على قدرة الكوادر والرياضيين المصريين على التفاعل بصورة مشرفة في مختلف الفعاليات الرياضية العربية، مشيرًا إلى حرص أفراد البعثة على الالتزام والظهور بالمستوى الذي يليق باسم ومكانة مصر.

وتأتي المشاركة المصرية في إطار حرص الاتحاد المصري للرياضة للجميع على دعم الحضور المصري في الفعاليات العربية، وتفعيل أوجه التعاون والتبادل في مجال الرياضة للجميع، بما يسهم في نشر ثقافة النشاط البدني والرياضة بين مختلف فئات المجتمع.

وتواصل البعثة المصرية مشاركتها في فعاليات المهرجان بروح الفريق الواحد، وسط حالة من التفاعل الإيجابي مع الوفود العربية المشاركة، بما يعكس صورة مشرفة لمصر ويؤكد حضورها الفاعل في مجال الرياضة للجميع علي المستوى العربي.

لرياضة للجميع لمهرجان العربي العاشر للرياضة للجميع السعودية وزارة الرياضة الشباب والرياضة

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