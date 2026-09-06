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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد كشري: مستوى الأهلي «مطمئن».. وأقطاي عبد الله سيكون له دور كبير مع الفريق الفترة المقبلة

كشري
كشري
ياسمين تيسير

يرى أحمد كشري، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، أن بدايات الأهلي في الدوري المصري مطمئنة ولا تدعو إلى القلق. 

وقال كشري، في تصريحات مع كريم رمزي على راديو “ميجا اف ام”: “بداية الأهلي جيدة في الدوري والأداء سيتطور، وأتمنى أن يصبر جمهور الأهلي على الحسين عموتة، وأرى أن الرجل يسير بخطى جيدة”.

وأضاف: “أقطاي عبد الله مهاجم واعد وسيكون له دور كبير مع الأهلي الفترة المقبلة، ولكن ننتظر بعد 6 مباريات حتى نستطيع الحكم على الصفقات الجديدة وأيضاً مستوى المدير الفني”. 

وتابع: “أنا تحت أمر الأهلي في أي وقت، وحدثت مفاوضات معي للتواجد مع جاريدو، ولكن الأمور لم تنجح دون معرفة الأسباب، ولكن أنا أخدم الأهلي في أي وقت وأي مكان”.

كشري الاسماعيلي الاهلي

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