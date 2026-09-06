فتحي سند: قرعة دوري الأبطال خدمت الزمالك.. وفرصة أمام معتمد جمال لتجهيز الفريق

أكد الناقد الرياضي فتحي سند أن قرعة دوري أبطال أفريقيا جاءت في صالح نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض حصل على فرصة جيدة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والمضي قدمًا في البطولة القارية.

وقال فتحي سند، خلال تصريحات إذاعية، إن الظروف ساعدت الزمالك في قرعة دوري الأبطال، خاصة أنه سيواجه فريقًا في المتناول، إلى جانب إقامة مباراتي الذهاب والإياب في القاهرة، وهو ما يجنب الفريق مشقة السفر والإرهاق.

وأضاف أن إقامة المباراتين في القاهرة تمنح الزمالك أفضلية مهمة، خاصة مع عدم وجود معاناة مرتبطة بالتنقل والسفر، مؤكدًا أن الفريق مطالب باستغلال هذه الفرصة بالشكل الأمثل.

وأشار الناقد الرياضي إلى أن المواجهتين تمثلان فرصة مهمة للمدير الفني معتمد جمال من أجل منح اللاعبين فرصة أكبر للتجربة والاستقرار على العناصر التي يعتمد عليها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح فتحي سند أن معتمد جمال يستطيع من خلال هذه المباريات وضع ملامح أكبر لتشكيل الزمالك، وتحديد القوام الأساسي الذي سيواصل به الفريق منافساته في بطولة الدوري، خاصة مع أهمية الوصول إلى أفضل حالة فنية وبدنية للاعبين.

وشدد على أن الزمالك مطالب بالتعامل بجدية مع المنافس، رغم سهولة القرعة نسبيًا، مع استغلال إقامة المباراتين في القاهرة لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة، وفي الوقت نفسه منح الجهاز الفني فرصة لترتيب أوراق الفريق قبل استكمال مشوار الموسم.