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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المدير الرياضي لبورت الجيبوتي يكشف سبب إقامة مباراة الزمالك في القاهرة: مصر بلدنا الثاني

الزمالك والميناء الجيبوتي
الزمالك والميناء الجيبوتي
محمد بدران

كشف إبراهيم عمر، المدير الرياضي لنادي إي إس بورت الجيبوتي، سبب اختيار القاهرة لاستضافة مباراة فريقه أمام الزمالك، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا، موضحًا أن عدم جاهزية الملاعب في جيبوتي كان وراء إقامة اللقاء في مصر.

وجاءت تصريحات إبراهيم عمر خلال حديثه مع الإعلامي هاني حتحوت، الذي وجه له سؤالًا بشأن سبب اختيار القاهرة لإقامة مباراة الذهاب أمام الزمالك.

وقال المدير الرياضي لنادي إي إس بورت الجيبوتي: «كما تعلم، في بلدنا ليس لدينا تصنيف لاستاداتنا، وما زالت بعض الملاعب تحت الإنشاء، وبالتالي أعتقد أنه في الموسم القادم ربما تكون هناك فرصة أفضل، ولو تجاوزنا هذا الدور قد نستكمل الإنشاءات الخاصة بالملاعب ونلعب في جيبوتي».

وأضاف: «لقد قبلنا باللعب هنا مع الزمالك، وقبلنا دعوة الزمالك، لأننا نعلم مصر جيدًا، فهي بلدنا الثاني، وليس لدينا لاعبين كثيرين».

وتحدث إبراهيم عمر عن العلاقات التاريخية بين مصر وجيبوتي، قائلًا: «أول معلم لي كان مدرس اللغة العربية، وكان مصريًا، وبالتالي لدينا صلات وتاريخ مشترك».

واختتم المدير الرياضي تصريحاته قائلًا: «نحن دائمًا نقول: لا بد أن نستمر، ما الذي يمكن أن نقوم به؟ ولدينا هذا التاريخ المشترك، فنقول في جيبوتي: سنذهب إلى أم الدنيا».

الزمالك بورت الجيبوتي القاهرة دوري أبطال إفريقيا

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