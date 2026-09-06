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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هانتر بايدن يلمّح لخوضه سباق الرئاسة الأمريكية 2028: "قد أضطر"

هانتر، ووالده جو بايدن
هانتر، ووالده جو بايدن
خاطر عبادة

أطلق هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، تلميحا قويا بشأن ترشحه المحتمل للرئاسة عام 2028، قائلاً إنه "قد يضطر" لخوض سباق البيت الأبيض.

وجاءت تصريحات بايدن البالغ 56 عاماً خلال مقابلة مع المذيع الإذاعي جون كاتسيماتيديس في برنامج "كاتس راوند تيبل" على إذاعة WABC، حيث ربط ترشحه المحتمل بحصوله على تأييد كاتسيماتيديس.

وقال رداً على سؤال حول إمكانية ترشحه: "إذا حصلت على تأييدكم، فقد أضطر إلى الترشح للرئاسة".

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن بايدن تأكيده أن مكافحة الإدمان ستكون من أولوياته حال ترشحه، مشيراً إلى قلقه على ملايين الأمريكيين الذين يعانون من هذه المشكلة. كما شدد على التزامه بالدستور الأمريكي وسيادة القانون كأحد مؤهلاته للرئاسة.

تراجع عن موقف سابق

وتأتي هذه التصريحات مغايرة لما أدلى به هانتر قبل أسابيع خلال ظهوره في برنامج "ريل تايم مع بيل ماهر" على قناة HBO، عندما نفى التفكير في الترشح، مازحاً بأنه في حال أعلن حملته فعلى الناس "التحقق مما إذا كان قد انتكس".

ولم يعلن هانتر بايدن رسمياً عن إطلاق حملة أو تشكيل لجنة استكشافية لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي، إلا أن كلماته أعادت إشعال التكهنات حول عودة اسم عائلة بايدن إلى المشهد الرئاسي.

إرث سياسي مثير للجدل

ومن المتوقع أن تثير أي حملة محتملة لبايدن الابن جدلاً واسعاً بالنظر إلى سجله، فقد واجه سنوات من التدقيق بشأن تعاملاته التجارية وتعاطيه المخدرات وقضايا قانونية. 

وفي عام 2024 أُدين بتهم حيازة سلاح، واعترف بتهم التهرب الضريبي الفيدرالي، قبل أن يصدر والده عفواً رئاسياً شاملاً عنه يشمل الفترة من 2014 إلى 2024.

وتحدث هانتر مؤخراً بشكل متكرر عن تجربته مع الإدمان والتعافي، مدافعاً عن مؤهلاته ومهاجماً منتقدي عائلته.

 كما أشاد بحاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، معترفاً بأن الديمقراطيين يملكون "مجموعة قوية من المرشحين المحتملين" لعام 2028.

وحتى الآن تبقى تصريحات هانتر بايدن مجرد تلميحات وليست إعلاناً رسمياً لدخول السباق الرئاسي.

هانتر بايدن سباق الرئاسة الأمريكية أمريكا انتخابات أمريكا 2028

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