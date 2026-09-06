إلغاء 20 رحلة جوية بين ماليزيا وإندونيسيا بسبب استمرار ثوران بركان أناك كراكاتاو

ألغت الخطوط الجوية الماليزية وشركة طيران "باتيك إير" الإندونيسية، اليوم ، 20 رحلة جوية بين ماليزيا وإندونيسيا، بعد أن تسبب الرماد البركاني الناجم عن الثوران المستمر لجبل أناك كراكاتو بإندونيسيا في تعطيل العمليات في مطار سوكارنو-هاتا الدولي بجاكرتا.

وذكرت الخطوط الجوية الماليزية، في منشور على حسابها الرسمي بمنصة (إكس)، أنها ستلغي 12 رحلة جوية بين كوالالمبور وجاكرتا، مضيفةً أنه سيتم إرسال المزيد من التحديثات بشأن الرحلات المتأثرة مباشرةً إلى المسافرين المتضررين، مؤكدةً أنها تراقب التطورات عن كثب نظرًا لتطور الوضع.

ومن ناحية أخرى، أعلنت شركة "باتيك إير" في بيان منفصل أنها ألغت اليوم ثماني رحلات مجدولة بين ماليزيا وجاكرتا.

وأوضحت شركة الطيران الإندونيسية أن هذا القرار جاء بعد تنسيق وثيق مع سلطات الطيران ومشغلي المطارات، حرصًا على سلامة الركاب وأفراد الطاقم إذ أن وجود الرماد البركاني في المجال الجوي قد يقلل من الرؤية ويؤثر على أنظمة الملاحة الجوية للطائرات وقد يؤثر أيضًا على أداء المحركات.