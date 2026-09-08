هيروح الأهلي ولا بيراميدز؟.. رقم خيالي لـ أحمد فتوح لخطفه من الزمالك

كشف الناقد الرياضي إسلام محمد، أن اسم أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك ارتبط بالنادي الأهلي خلال الساعات الماضية.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن بيراميدز دخل على الخط وهناك مفاوضات خلال الأسابيع الـ 3 الماضية، منوها بأن بيراميدز عرض رقما فلكيا على فتوح، واللاعب يتمنى يكون موجود في الزمالك.

ولفت إلى أن الزمالك يمر بأزمة مالية طاحنة، ومشكلته كلما فاق من أزمة ظهرت أزمة أخرى جديدة، وهناك رغبة مشتركة بين الزمالك وفتوح لاستمرار اللاعب، ومعتمد جمال بيعمل إعجاز في الزمالك.