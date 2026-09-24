الاتحاد المصري للشطرنج يوقع اتفاقية مع الإمارات لتبادل الحكام وتعزيز الخبرات التحكيمية

وقع الاتحاد المصري للشطرنج برئاسة اللواء مختار عمارة، واتحاد الإمارات للشطرنج، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز تبادل الحكام والخبرات التحكيمية بين البلدين، ودعم وتطوير الكوادر الوطنية في مجال التحكيم، وذلك على هامش فعاليات أولمبياد الشطرنج العالمي المقام حاليا في مدينة سمرقند بأوزبكستان.

وتم توقيع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي سعيد الخوري، رئيس لجنة الحكام باتحاد الإمارات للشطرنج، وعن الجانب المصري الدكتور كريم وجيه، المشرف العام على اللجان بالاتحاد المصري للشطرنج، وذلك بحضور جورج سمير، نائب رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، وعبد الله حسن، الأمين العام للاتحاد الإماراتي للشطرنج، إلى جانب عدد من مسئولي الاتحادين.

وتنص الاتفاقية على إتاحة الفرصة للحكام المصريين والإماراتيين للمشاركة في البطولات التي ينظمها كل اتحاد، بما يسهم في تبادل الخبرات العملية، ورفع الكفاءة الفنية للحكام، وتعزيز التعاون بين الكوادر التحكيمية في البلدين.

وأكد الاتحاد المصري للشطرنج أن الاتفاقية تأتي في إطار حرصه على تعزيز التعاون مع الاتحادات العربية الشقيقة، وتطوير منظومة التحكيم، وإتاحة المزيد من الفرص أمام الحكام المصريين للمشاركة في البطولات الدولية، بما يسهم في إعداد كوادر تحكيمية قادرة على مواكبة التطور العالمي في رياضة الشطرنج.

ويمثل التعاون بين الاتحادين المصري والإماراتي خطوة جديدة نحو توسيع مجالات التنسيق وتبادل الخبرات في رياضة الشطرنج خاصة في الجانب التحكيمي، بما يتيح للحكام فرصا أكبر للاحتكاك واكتساب الخبرات من خلال المشاركة في بطولات متنوعة والتعامل مع مدارس وتجارب تحكيمية مختلفة.

ويأتي هذا التعاون في ظل الاهتمام المتزايد بتطوير منظومة التحكيم ورفع مستوى الكوادر العاملة في اللعبة بما يخدم خطط الاتحادين في إعداد حكام يمتلكون الخبرة والكفاءة اللازمة لإدارة المنافسات المحلية والدولية إلى جانب تعزيز العلاقات الرياضية بين مصر والإمارات ودعم مسيرة التعاون العربي في رياضة الشطرنج.