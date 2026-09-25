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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نبيل فهمي يشيد بمواقف البرازيل ورئيسها الداعمة للقضايا العربية

نبيل فهمي ووزير الخارجية البرازيلي
نبيل فهمي ووزير الخارجية البرازيلي
الديب أبوعلي

التقى نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الجمعة الموافق 25 /9 /2026، مع ماورو فييرا، وزير خارجية البرازيل، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة (81) للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد الأمين العام تقدير الجانب العربي لعمق الروابط التاريخية والثقافية التي تجمعه بالبرازيل، مشيداً بتطور الصداقة العربية البرازيلية في ظل قيادة الرئيس لولا دا سيلفا، وبالتزام البرازيل الراسخ بالتعددية والعمل متعدد الأطراف، في وقت يتعرض فيه النظام الدولي وقواعده لضغوط غير مسبوقة.

وأشاد فهمي بمواقف البرازيل الداعمة للقضية الفلسطينية، ولا سيما إزاء الحرب على قطاع غزة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، حيث أكد الأمين العام التطلع إلى عقد الاجتماع الخامس لآلية المشاورات السياسية بين جامعة الدول العربية ووزارة الخارجية البرازيلية في برازيليا.

ووجه الوزير فييرا الدعوة إلى الأمين العام لزيارة البرازيل، وهو ما رحب به فهمي، مؤكداً حرصه على تلبيتها في موعد يتم الاتفاق عليه.

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