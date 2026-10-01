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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

روبرت باتيلو: تداعيات التصعيد قد تمتد إلى هرمز وباب المندب.. وترامب أمام حسابات الحرب الشاملة

ترامب
ترامب
محمد البدوي

قال روبرت باتيلو، المحلل الاستراتيجي بالحزب الجمهوري، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران تتطلب النظر بالتوازي إلى التطورات الميدانية، مشيرًا إلى أن حركة الملاحة في مضيق هرمز بدأت تشهد تحسنًا تدريجيًا، مع مرور كميات أكبر من النفط، رغم استمرار المخاطر التي تهدد حركة السفن.

إعادة إغلاق مضيق هرمز

وأوضح باتيلو، خلال مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج «منتصف النهار» عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أي هجوم عسكري جديد قد يدفع نحو إعادة إغلاق مضيق هرمز بصورة كاملة، محذرًا من امتداد تداعيات التصعيد إلى مناطق بحرية أخرى، وفي مقدمتها مضيق باب المندب.

أمن حركة الشحن في المنطقة

وأشار إلى وجود مخاوف مرتبطة بأمن حركة الشحن في المنطقة، لافتًا إلى استهداف سفن وشحنات سعودية، وما قد يترتب على تصاعد المواجهة من احتمالات تتعلق بإغلاق باب المندب، بما يضاعف الضغوط على حركة التجارة العالمية.

وأضاف المحلل الاستراتيجي أن إيران تمتلك ترسانة من الصواريخ الباليستية القادرة على استهداف ممرات بحرية ومناطق في الخليج، فضلًا عن القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في المنطقة، مشيرًا إلى أن بعض هذه القواعد تعرض بالفعل لهجمات إيرانية وأصبح غير صالح للاستخدام، بحسب قوله.

تداعيات اقتصادية واسعة للتصعيد

وأكد باتيلو أن توقف الاقتصاد الإيراني بصورة كاملة بالتزامن مع إغلاق مضيقي هرمز وباب المندب ستكون له تداعيات اقتصادية واسعة، وقد يقود إلى أزمة اقتصادية كبيرة تتجاوز حدود المنطقة وتمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن مثل هذا التصعيد لن يقتصر تأثيره على الجوانب الاقتصادية، بل قد ينعكس أيضًا على مسار المفاوضات، معتبرًا أن استمرار التصعيد وإغلاق الممرات البحرية لن يؤدي بالضرورة إلى إنهاء الحرب، وإنما قد يزيد تعقيدات المشهد.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسند مهمة التفاوض إلى عدد من المسؤولين والأطراف، إلا أن هذا المسار لم يحقق النتائج المرجوة حتى الآن، بحسب تقييمه.

واختتم باتيلو حديثه بالتأكيد على أن تداعيات العودة إلى حرب شاملة تجعل هذا الخيار محفوفًا بتداعيات واسعة، في ظل المخاطر المحتملة على الملاحة والطاقة والاقتصاد في المنطقة والعالم.

ترامب حركة الملاحة هرمز

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