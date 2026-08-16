مدافع مانشستر سيتى بعد الخسارة من أرسنال: ما قدمناه ليس جيدا بما يكفي

أعرب البرتغالي روبن دياز، مدافع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن إحباطه عقب الخسارة أمام نظيره أرسنال بثلاثة أهداف دون رد، مؤكدًا أن المستوى الذي قدمه فريقه لم يكن جيدًا بما يكفي، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة تجاوز النتيجة والتركيز على المواجهات المقبلة.
وقال دياز، في تصريحات لشبكة "تي إن تي سبورتس" عقب المباراة: "من الواضح أن ما قدمناه لم يكن جيدًا بما يكفي"، قبل أن يوجه الشكر إلى جماهير مانشستر سيتي التي قطعت مسافة طويلة لمساندة الفريق.
وأضاف: "هذه مجرد بداية الموسم، والأهم أننا نتطلع بالفعل إلى الأمام، وسنكون جاهزين لمباراتنا المقبلة".
وأوضح المدافع البرتغالي أنه انضم إلى فترة الإعداد في منتصفها، وأن هذه كانت مباراته الثالثة منذ عودته، مشيرًا إلى أن شعوره العام تجاه استعدادات الفريق كان إيجابيًا رغم الإحباط الذي خلفته الهزيمة.
وتابع: "اليوم كان محبطًا، وكانت مباراة نهائية أردنا جميعًا الفوز بها، وإذا كان علينا تعلم درس من مباراة نهائية، فليكن من هذه المباراة، لأن هناك الكثير في انتظارنا".
وأشار دياز إلى أن مانشستر سيتي لا يزال بحاجة إلى المزيد من العمل خلال المرحلة المقبلة، معتبرًا أن عدم ظهور الأمور بالصورة المثالية في البداية يعد أمرًا طبيعيًا خلال أي مرحلة انتقالية.
وأكد أن تجاوز تلك المرحلة يتطلب مواصلة العمل والتواصل بين اللاعبين للوصول إلى أفضل مستوى ممكن، مضيفًا: "أشعر بأننا نسير في طريق جيد جدًا، لكن علينا الاستمرار في العمل، لأننا سنواجه الكثير من التحديات خلال الفترة المقبلة".