عبدالناصر زيدان عن المشادة مع رجل أمن أمريكي: مليون تحية لإبراهيم حسن

علق الإعلامي عبد الناصر زيدان ، على فيديو مشادة إبراهيم حسن مع أحد أفراد الأمن في معسكر منتخب مصر.



وكتب زيدان من خلال حسابه الشخصي اكس: فيديو إبراهيم حسن من زاوية مختلفه .. ولا لوم عليه نهائي .. ورجالتنا مع عم شعبان بسطاوي عملوا اللازم .. وكانوا بيتكلموا إنجليزي لبلب .. والطفل أخد حقه وزياده .. ومليون تحيه لإبراهيم حسن ".



وجاءت الواقعة قبل ساعات قليلة من المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر بنظيره الأسترالي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير.

وبحسب المعلومات المتداولة، تدخل أفراد الأمن المتواجدون بالفندق فور اندلاع المشادة، وتمكنوا من السيطرة على الموقف دون أن تتأثر استعدادات بعثة المنتخب للمباراة.

وحتى الآن، لم تصدر أي بيانات رسمية من الاتحاد المصري لكرة القدم أو بعثة المنتخب تكشف أسباب المشادة أو ملابساتها، كما لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل إضافية بشأن الأطراف المشاركة في الواقعة.

وتترقب الجماهير المصرية صدور بيان رسمي يوضح حقيقة ما جرى، خاصة مع اقتراب موعد المباراة المصيرية أمام أستراليا، التي يسعى خلالها منتخب مصر إلى تحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026.