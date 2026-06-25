عبدالناصر زيدان: الاعتداء على طبيبة الأسنان بشبرا تحول إلى قضية رأي عام

أكد الإعلامي عبدالناصر زيدان أن واقعة الاعتداء على طبيبة الأسنان في شبرا أثارت حالة واسعة من الجدل، وتحولت إلى قضية رأي عام حظيت باهتمام كبير على مستوى الشارع المصري.

تفاصيل واقعة الاعتداء على طبيبة الأسنان في شبرا

وقال عبدالناصر زيدان، في تصريحات عبر برنامج "حلوة بلادي" المذاع على قناة "Modern MTI": "الطبيبة قامت بخلع ضرس للمريضة، وبعد ذلك طلبت أسرة المريضة الحصول على الضرس، إلا أن الطبيبة التزمت بالبروتوكول الطبي المعمول به ورفضت تسليمه".

وأضاف: "أسرة المريضة اقتحمت غرفة الكشف واعتدت على الطبيبة بالضرب، ما تسبب في إصابتها بكسر في اليد اليسرى".

وتابع: "الطبيبة خضعت لعملية جراحية، وأصبحت الواقعة قضية رأي عام يتحدث عنها الجميع في مصر خلال الفترة الحالية".

وأشار إلى أن "الجهات المختصة استجابت بشكل سريع للواقعة، والطبيبة تخضع حاليًا للعلاج بعد إجراء العملية الجراحية في معهد ناصر".

واختتم تصريحاته قائلًا: "تحرك الدولة السريع، ممثلًا في وزير الصحة والنيابة العامة، يؤكد أن أي شخص يخطئ سيخضع للمساءلة القانونية، وأن الدولة حريصة على تطبيق القانون وحماية العاملين في القطاع الطبي".