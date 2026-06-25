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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نقيب أطباء أسنان القليوبية: نطالب بمحاكمة المعتدين على الطبيبة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الدكتور أحمد شوقي، نقيب أطباء أسنان القليوبية، أن النقابة تحركت فور تلقيها بلاغًا بشأن واقعة الاعتداء على طبيبة أسنان بمحافظة القليوبية.

وقال شوقي في تصريحات لبرنامج "حلوة بلادي" الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان عبر قناة "Modern MTI": "عندما تم إبلاغنا بالواقعة، توجهنا على الفور إلى مكان الحادث، وتبين أن الطبيبة تعرضت لكسر في ذراعها نتيجة الاعتداء".

تفاصيل واقعة طبيلة الأسنان 

وأوضح أن الطبيبة "رفضت تسليم الضرس الذي تم خلعه إلى أسرة المريضة، وذلك وفقًا للبروتوكول الطبي المتبع"، مشيرًا إلى أن الواقعة تطورت بعد ذلك إلى مشاجرة أسفرت عن إصابتها.

وتابع: "وزير الصحة تواصل مع والد الطبيبة للاطمئنان عليها، كما كان مساعد الوزير متواجدًا إلى جانبها حتى إجراء العملية الجراحية".

وأكد نقيب أطباء أسنان القليوبية أن "العملية تمت بنجاح، والطبيبة حالتها الصحية مستقرة"، لافتًا إلى أن "الطبيبة تعاني من كسر في ذراعها وبعض الكدمات البسيطة، وتتلقى العلاج حاليًا داخل مستشفى ناصر".

وشدد على ضرورة حماية الأطقم الطبية، قائلًا: "يهمنا أن يصل صوتنا إلى المسؤولين، فالأطباء في مثل هذه المواقف لا يحصلون على حقوقهم كاملة، ونطالب بحق الطبيبة المعتدى عليها".

وأضاف: "نتمسك بتطبيق قانون المسؤولية الطبية لحماية الأطباء أثناء أداء عملهم، كما نطالب بمحاكمة المعتدين على الطبيبة حتى يكونوا عبرة للجميع، ولمنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا".

واختتم تصريحاته قائلًا: "نأمل أن يصل صوتنا إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية الأطباء والمنشآت الطبية من أي اعتداءات".

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