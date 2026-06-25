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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حجز المتهمين بالتعدي على طبيبة أسنان بشبرا الخيمة لحين ورود التحريات وتحليل المخدرات

الطبيبة
الطبيبة
إبراهيم الهواري

أمرت جهات التحقيق المختصة بقسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بحجز المتهمين في واقعة التعدي على طبيبة أسنان داخل أحد المراكز الطبية بدائرة القسم، لحين ورود تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، مع إجراء تحليل مخدرات لجميع المتهمين، من بينهم شقيق الطبيبة.

وتواصل جهات التحقيق استكمال إجراءات التحقيق، والاستماع إلى أقوال الأطراف المعنية والشهود، للوقوف على تفاصيل الحادث وظروفه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه التحريات ونتائج التحاليل.


كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة داخل مركز طبي بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، أسفرت عن التعدي على طبيبة أسنان.

وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة إلى موقع البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات.

كانت جهات التحقيق المختصة بشبرا الخيمة، قد بدأت التحقيق مع أربعة متهمين على خلفية واقعة التعدي على طبيبة الأسنان داخل أحد المراكز الطبية بالمدينة، والتي أسفرت عن إصابتها بكسر في الذراع وخضوعها لعملية جراحية لتركيب شرائح ومسامير.

وتستمع جهات التحقيق إلى أقوال المتهمين بشأن ملابسات الواقعة، كما تواصل فحص التحريات  وأقوال الشهود والتقارير الطبية، للوقوف على تفاصيل الحادث وتحديد المسئوليات القانونية.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين عقب الواقعة، فيما تواصل جهات التحقيق استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لإصدار القرارات المناسبة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

القليوبية شبرا الخيمة طبيبة أسنان محافظة القليوبية أمن القليوبية

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