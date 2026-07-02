عبدالناصر زيدان يكشف مفاجأة بشأن العدادات الكودية

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن تطورات مهمة في ملف العدادات الكودية، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى هذا الملف اهتمامًا كبيرًا، ووجّه وزارة الكهرباء بسرعة إنهاء الأزمة وتقنين أوضاع المواطنين.

ملف العدادات الكودية

وقال عبدالناصر زيدان، في تصريحات عبر برنامج "حلوة بلادي" المذاع على قناة Modern MTI، إن توجيهات الرئيس السيسي أسهمت في حسم ملف العدادات الكودية، وإنهاء معاناة عدد كبير من المواطنين.

وأضاف أن نحو مليون و100 ألف عداد كودي تم تحويلها إلى عدادات عادية، مؤكدًا أن أزمة أصحاب هذه العدادات انتهت نهائيًا، بعد تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي لوزارة الكهرباء بسرعة الانتهاء من هذا الملف، في إطار جهود الدولة لتقنين الأوضاع وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.