عبدالناصر زيدان: الورش غير المرخصة قنابل موقوتة.. وأطالب بمحاسبة المقصرين

أكد الإعلامي عبدالناصر زيدان خطورة انتشار الورش غير المرخصة داخل العقارات السكنية، مطالبًا المحافظين باتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد أرواح المواطنين.

حادث منشية ناصر

وقال عبدالناصر زيدان، في تصريحات عبر برنامج "حلوة بلادي" المذاع على قناة Modern MTI: "بعد حادث منشية ناصر، يجب أن نتساءل: كم عدد الورش الموجودة في بدرومات المنازل دون تراخيص؟ هذه الورش عبارة عن قنابل موقوتة تهدد حياة المواطنين في أي لحظة".

وأضاف: "أطالب المحافظين بمحاسبة رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية المقصرين في أداء واجبهم، والذين لا يتصدون لانتشار هذه الورش المخالفة".

وتابع: "هناك عدد كبير من الورش العشوائية التي تعمل دون تراخيص، وأقول للمواطنين: لا يوجد شيء أغلى من أرواحكم.

ومن الضروري ترخيص أماكن العمل وتوفير اشتراطات الحماية المدنية للحفاظ على سلامة الجميع".

واختتم تصريحاته قائلًا: "أقدر الظروف الاقتصادية لبعض الأهالي الذين قد لا يمتلكون القدرة على إنهاء إجراءات الترخيص، لكن ذلك لا يعفي المسؤولين من دورهم في تطبيق القانون ومحاسبة المقصرين، حفاظًا على أرواح المواطنين".