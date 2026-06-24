عبدالناصر زيدان: لولا الرئيس السيسي ما رأينا حسام حسن مدربًا للمنتخب

أكد الإعلامي عبدالناصر زيدان سعادته الكبيرة بحالة الفرح التي عاشها المصريون عقب فوز منتخب مصر على نيوزيلندا، مشيدًا بالدور الذي يقوم به المدير الفني حسام حسن مع الفراعنة.

وقال عبدالناصر زيدان، في تصريحات عبر برنامج "حلوة بلادي" المذاع على قناة "Modern MTI": "من هنا، من قلب القاهرة إلى المنتخب الموجود في أمريكا، رأينا فرحة كبيرة بين الجماهير المصرية. الناس في القرى والنجوع ومراكز الشباب والمقاهي كانت تتابع المباراة، وكانت الابتسامة مرسومة على وجوههم بعد فوز مصر على نيوزيلندا، وهو أمر أسعد الجميع".

وأضاف: "استفزني جدًا التقليل من قيمة فوز منتخب مصر على نيوزيلندا، والبعض الذي يقول إننا لا يجب أن نبالغ في الاحتفال، لكن أقولهم الفوز كان مهمًا وأسعد الجماهير المصرية".

وتابع: "حسام حسن واحد من عظماء المدربين الذين تولوا قيادة منتخب مصر، مثل الكابتن محمود الجوهري والكابتن حسن شحاتة، ففي كل فترة يظهر شخص ملهم للمنتخب يقوده إلى الأمام، خاصة أننا نفتقد أحيانًا إلى التخطيط والفكر الكروي الواضح".

وأشار زيدان إلى أن الاعتماد على الكفاءات الوطنية كان خطوة مهمة، قائلًا: "لولا توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاعتماد بشكل أكبر على الكوادر الوطنية وعدم المبالغة في الاستعانة بالأجانب، لما رأينا حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب".

واختتم تصريحاته قائلًا: "جميع المصريين يقفون خلف حسام حسن ويدعمونه، وهناك حالة من الإجماع على مساندته في مهمته مع منتخب مصر، من أجل تحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة".