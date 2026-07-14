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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد تعتمد حركة رؤساء المراكز ونوابهم وعدد من القيادات المحلية

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين
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اعتمدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، حركة تغيير وتصعيد رؤساء المراكز ونوابهم وعدد من القيادات المحلية، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة العمل بالإدارة المحلية، وتعزيز كفاءة الأداء التنفيذي.

وأكدت المحافظ أن الحركة ترتكز على تعزيز آليات متابعة وتقييم الأداء، واختيار العناصر الأكثر كفاءة، بما يدعم بناء صف ثانٍ من القيادات القادرة على تحمل المسؤولية، ويسهم في تحقيق معدلات إنجاز أعلى داخل الوحدات المحلية.

هذا وشملت الحركة كل من :
 

♦️مركز الخارجة 
◾جهاد المتولي محمد رئيسا لمركز الخارجة 
◾ياسر عبد التواب محمود نائب أول المركز 
◾محمد حسام الدين أدهم نائب ثان المركز

♦️مركز الداخلة 
◾ياسر كمال الدين رئيسا لمركز الداخلة
◾ماهر حسين محمد نائب أول مركز الداخلة 
◾محمد أحمد محمود نائب ثان مركز الداخلة

♦️مركز الفرافرة 
◾سلامة علي محمد رئيسا لمركز الفرافرة 
◾إبراهيم صالح محمد نائب أول مركز الفرافرة 
◾محمد محمود نصر نائب ثان مركز الفرافرة

♦️مركز باريس 
◾علي نجاح محمد رئيسا لمركز باريس 
◾السيد سيف الدين سيد نائب أول مركز باريس
◾عطية خليل عبد الوهاب نائب ثان مركز باريس

♦️مركز بلاط 
◾عمار منصور محمد رئيسا لمركز بلاط
◾محمد محمود زين نائب أول مركز بلاط 
◾كامل محمد محمد نائب ثان مركز بلاط

كما تضمنت الحركة تولي محمد ضاحي دمرداش مديرًا لإدارة المجالس المحلية واللجان، وعلاء سماسيري محمد مديرًا لمجمع التمور التابع للمحافظة، وتكليف حامد محمد عبد الله قائما بأعمال سكرتير عام المحافظة المساعد، وذلك لحين الإعلان عن شغل الوظيفة بالطرق القانونية. على أن يتم العمل بقرار الحركة اعتباراً من يوم الأحد ١٩ يوليو الحالي.

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