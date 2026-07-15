الكونغو تسجل أكثر من 2000 حالة إيبولا

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجيل أكثر من 2000 حالة إصابة بإيبولا، من بينها 754 حالة وفاة، وفقاً لبيانات حكومية صدرت خلال الليل، في ظل ما تصفه السلطات بأنه أسرع تفش للوباء يتم تسجيله على الإطلاق.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة في الكونغو أن 753 شخصا مازالوا في العزل أو في المستشفيات، في حين تعافى 366 شخصا حتى الآن.

ومازال يمثل تتبع حالات العدوى تحديا، حيث إن معدل تغطية الذين تعرضوا للفيروس مازال عند 67%.

وتكافح الكونغو تفشي فيروس إيبولا الناجم عن سلالة بونديبوغيو منذ 15 مايو الماضي.

يأتي ذلك بينما بدأ العاملون الصحيون في مستشفى بونيا العام إضراباً يوم الأربعاء، لينضموا إلى قائمة المضربين عن العمل في بؤرة تفشي الوباء احتجاجاً على مشاكل الأجور. وقد أغلق العاملون الصحيون وغيرهم من العاملين في الخطوط الأمامية مدخل المستشفى، معربين عن استيائهم لعدم حصولهم على أي تعويضات رغم عملهم في ظروف صعبة.