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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ماذا قال «مبابي» بعد سقوط فرنسا أمام إسبانيا وضياع حلم المونديال؟

مبابي
مبابي
محمود أحمد

لم يحاول كيليان مبابي البحث عن أعذار أو التهرب من المسؤولية بعدما انتهى حلم منتخب فرنسا في التتويج بلقب كأس العالم 2026 بالخسارة أمام إسبانيا في الدور نصف النهائي.

وخرج قائد "الديوك" ليقدم واحدة من أكثر تصريحاته صراحة منذ انطلاق البطولة معترفًا بأن منتخب بلاده لم يكن في مستواه المعتاد وأن إسبانيا استحقت بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية بعدما فرضت شخصيتها على اللقاء من البداية وحتى النهاية.

وجاءت تصريحات مبابي عقب خسارة فرنسا بهدفين دون رد في مباراة كشفت تفوق المنتخب الإسباني على المستويين الفني والتكتيكي لتتوقف رحلة وصيف مونديال 2022 قبل خطوة واحدة من النهائي.

"لم نقدم ما يكفي"

استهل مبابي حديثه بالاعتراف بأن منتخب فرنسا لم ينفذ خطته بالشكل المطلوب مؤكدًا أن المشكلة لم تكن في جانب واحد بل شملت جميع التفاصيل داخل أرض الملعب.

وأوضح قائد المنتخب الفرنسي أن فريقه افتقد الجودة الفنية والانضباط التكتيكي مشددًا على أن مثل هذه الأخطاء لا يمكن أن تمر دون عقاب في مباراة بحجم نصف نهائي كأس العالم.

وأشار إلى أن المنتخب الفرنسي دخل المباراة وهو يدرك تمامًا طبيعة أسلوب لعب إسبانيا لكن اللاعبين لم ينجحوا في تنفيذ التعليمات التي وُضعت لإيقاف مفاتيح لعب المنافس.

لماذا خسرت فرنسا؟

لم يكتفِ مبابي بالاعتراف بأفضلية إسبانيا بل شرح بالتفصيل الأسباب التي قادت منتخب بلاده إلى الخروج من البطولة.

وأكد أن المنتخب الإسباني نجح في فرض إيقاعه المعتمد على الاستحواذ وتدوير الكرة بينما فشل لاعبو فرنسا في تنفيذ الضغط العالي الذي كان يمثل السلاح الرئيسي في الخطة الفنية.

وأوضح أن المساحات الكبيرة التي حصل عليها ثنائي وسط إسبانيا رودري وفابيان رويز سمحت لـ"لاروخا" بالسيطرة على مجريات اللعب في ظل ضعف التواصل بين لاعبي فرنسا أثناء الضغط.

وأضاف أن المنتخب الفرنسي خسر أيضًا معركة التحولات الهجومية بعدما افتقد اللاعبون الدقة في التمريرات واللمسة الأولى وهو ما تسبب في ضياع معظم الكرات التي نجح الفريق في استعادتها.

إشادة واضحة بإسبانيا

ورغم مرارة الخسارة حرص مبابي على توجيه الإشادة إلى المنتخب الإسباني مؤكدًا أنه قدم مباراة كبيرة واستحق الوصول إلى النهائي.

وأشار إلى أن لاعبي إسبانيا حافظوا على هويتهم المعتادة ولم يتخلوا عن أسلوبهم القائم على الاستحواذ والهدوء في بناء الهجمات وهو ما منحهم الأفضلية طوال اللقاء.

وأكد قائد فرنسا أن المنتخب الإسباني عرف كيف يفرض شخصيته على المباراة بينما لم ينجح "الديوك" في تغيير مجريات اللعب أو فرض أسلوبهم المعتاد.

خيبة أمل كبيرة

واعترف مبابي بأن الخروج من نصف النهائي كان صدمة كبيرة لكل أفراد المنتخب الفرنسي وأوضح أن اللاعبين كانوا يحلمون بالتأهل إلى النهائي والمنافسة على اللقب للمرة الثانية تواليًا لكنهم اصطدموا بمنتخب قدم أداءً أفضل واستحق الفوز.

وأضاف أن الإحباط يسيطر على الجميع داخل المعسكر الفرنسي لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة تجاوز هذه المرحلة سريعًا والتركيز على إنهاء البطولة بصورة إيجابية من خلال مباراة تحديد المركز الثالث.

وأكد أن كرة القدم لا تمنح وقتًا طويلًا للحزن وأن المنتخب مطالب باستعادة توازنه قبل المواجهة المقبلة.

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