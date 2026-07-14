مبابي يتوعد لامين يامال : ستحصل على أسوأ هدية عيد ميلاد في حياتك

أشعل النجم الفرنسي كيليان مبابي أجواء المواجهة المرتقبة أمام منتخب إسبانيا، والتي تجمعه بالمهاجم الشاب لامين يامال في نصف نهائي كأس العالم 2026، مؤكدًا جاهزية منتخب بلاده لخوض اللقاء بكل قوة بحثًا عن التأهل إلى النهائي.

وقال مبابي في تصريحاته قبل المباراة: "لن أكذب، لكن لامين يامال سيحصل على أسوأ هدية عيد ميلاد في حياته الليلة. نحن جاهزون تمامًا كما هم جاهزون أيضًا".

وأضاف قائد منتخب فرنسا: "قد يكونون قد هزمونا مرتين في أوروبا، لكن هذا كأس العالم، والانتقامات اجتمعت. أرواحنا ستترك على أرض الملعب إذا كان هذا هو المطلوب لتحقيق الفوز".

وتحمل مواجهة فرنسا وإسبانيا طابعًا خاصًا، في ظل تجدد الصدام بين المنتخبين في أكبر محافل كرة القدم، خاصة مع المواجهة الفردية المرتقبة بين مبابي ويامال، التي تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع.

ويلتقي منتخب إسبانيا مع فرنسا في تمام العاشرة مساءً على ملعب دالاس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، في مواجهة قوية وصفها المتابعون بالنهائي المبكر للبطولة.