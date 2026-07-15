ماكرون يهنئ إسبانيا على التأهل لنهائي المونديال.. ويشيد بأداء منتخب فرنسا

هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منتخب إسبانيا لكرة القدم بمناسبة تأهله إلى نهائي بطولة كأس العالم المقامة حاليًا في الولايات المتحدة، وذلك عقب فوزه مساء الثلاثاء على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في الدور نصف النهائي.

كما توجه ماكرون بالشكر والتقدير إلى لاعبي منتخب بلاده على أدائهم المشرف طوال منافسات البطولة، مؤكدًا أن المستقبل لا يزال أمام هذا الجيل الشاب والواعد.

وقال الرئيس الفرنسي، عبر حسابه على منصة “إكس”: "أهنئ إسبانيا على هذا التأهل. شكرًا لمنتخب «البلوز» على تمثيل ألواننا بكل تفانٍ. الهزيمة الليلة صعبة، لكن هذا الفريق شاب والمستقبل لا يزال أمامه.”

وكان المنتخب الإسباني قد حجز مقعده في المباراة النهائية بعد تغلبه على فرنسا، وصيف النسخة السابقة، بنتيجة (2-0) في لقاء نصف النهائي.

وينتظر “الماتادور” الفائز من مواجهة إنجلترا والأرجنتين، سعيًا لإحراز لقبه العالمي الثاني في تاريخه بعد تتويجه الأول عام 2010، في حين أخفق المنتخب الفرنسي في بلوغ المباراة النهائية للمرة الثالثة على التوالي.