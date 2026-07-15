غانا تقترب من إنتاج قياسي للذهب بدعم طفرة التعدين الحرفي

أعلنت هيئة الذهب الحكومية في غانا أنها اشترت نحو 54 طنا متريا من الذهب من قطاع التعدين الحرفي وصغير النطاق خلال النصف الأول من عام 2026، مؤكدة أن إنتاج هذا القطاع يسير على مسار يتيح له معادلة أو تجاوز المستوى القياسي المسجل خلال العام الماضي.

وقطاع التعدين الحرفي والصغير هو نشاط تعديني يعتمد على أفراد أو شركات صغيرة لاستخراج المعادن، مثل الذهب، باستخدام معدات بسيطة أو متوسطة الحجم ورأس مال محدود، مقارنة بشركات التعدين الكبرى.

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب الغاني (GoldBod) صامويل جيامفي، إن الأداء القوي لقطاع التعدين الحرفي والصغير يعزز مكانته كمحرك رئيسي لإنتاج الذهب في البلاد، في ظل استمرار الجهود الحكومية لتنظيم القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن قطاع التعدين الحرفي والصغير حقق نحو 11 مليار دولار من عائدات النقد الأجنبي خلال عام 2025، مقارنة بنحو 9 مليارات دولار ساهمت بها شركات التعدين الكبرى، لافتا إلى أن التراجع الأخير في أسعار الذهب أدى إلى خفض توقعات الأرباح رغم استمرار الأداء القوي للقطاع.

وأضاف أن مجلس الذهب وضع تقديراته لعام 2026 على أساس متوسط سعر يبلغ نحو خمسة آلاف دولار للأوقية، مع مشتريات أسبوعية تقدر بنحو 2.5 طن متري، إلا أن الأسعار الفعلية جاءت أقل من تلك التوقعات.

وأكد أن غانا لا تزال تتجه لتحقيق عائدات من صادرات الذهب تفوق المسجلة في العام الماضي، مستفيدة من بقاء متوسط أسعار المعدن النفيس أعلى من مستويات عام 2025، رغم تراجعها عن التقديرات الأولية للمجلس.

وتأتي هذه النتائج في وقت تواصل فيه غانا، أكبر منتج للذهب في إفريقيا، جني ثمار الإصلاحات التي نفذتها لتنظيم قطاع التعدين الحرفي والصغير والحد من تهريب الذهب، وهو ما أسهم في رفع الإنتاج إلى مستوى قياسي بلغ 104 أطنان مترية خلال عام 2025، متجاوزا إنتاج المناجم الصناعية للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

ويعد الذهب أكبر صادرات غانا وأهم مصادرها من النقد الأجنبي، حيث يساهم نمو إنتاجه في تعزيز تدفقات العملات الأجنبية ودعم الاقتصاد الغاني الذي يواصل التعافي تدريجيا من الأزمة المالية التي شهدها خلال السنوات الأخيرة.

ويترقب المستثمرون أداء قطاع الذهب في غانا خلال النصف الثاني من العام، في ظل استمرار الإصلاحات الحكومية الرامية إلى تنظيم التعدين الحرفي وتعزيز عائدات الصادرات، إلى جانب متابعة تطورات أسعار الذهب العالمية التي ستظل عاملا رئيسيا في تحديد حجم الإيرادات المحققة خلال عام 2026.