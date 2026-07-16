غرفة المنشآت والمطاعم السياحية تطلق شعارها الجديد ضمن خطة التحول الرقمي الشامل

أطلقت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية شعارها الجديد، في خطوة تعكس توجهًا عصريًا نحو التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعها مجلس إدارة الغرفة برئاسة ياسر التاجوري، رئيس الغرفة، لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية ودعم قطاع المنشآت السياحية والمطاعم.

هوية بصرية حديثة

ويأتي الشعار الجديد بهوية بصرية حديثة تعبر عن طبيعة عمل الغرفة ودورها الحيوي في دعم صناعة السياحة والضيافة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو الرقمنة وتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمنشآت الأعضاء.

وأكدت الغرفة أن إطلاق الشعار ليس مجرد تغيير شكلي، بل يمثل بداية مرحلة جديدة تعتمد على التوسع في استخدام الحلول الرقمية والتقنية، من خلال تطوير منظومة خدمات إلكترونية متكاملة تستهدف دعم وتسويق المنشآت الأعضاء، وتعزيز تواجدها على المستويين المحلي والدولي.

وأوضحت أن خطتها تشمل تقديم خدمات إلكترونية داعمة للمنشآت السياحية والمطاعم الأعضاء، تساهم في تسهيل الإجراءات المالية والإدارية، وتقليل الوقت والجهد، بما ينعكس إيجابًا على بيئة العمل والاستثمار داخل القطاع.

كما تتضمن الخطة توسيع نطاق التسويق للغرفة وأعضائها عبر منصات رقمية حديثة، وإتاحة قنوات تواصل أكثر فاعلية مع الأعضاء، بما يدعم قدرتهم التنافسية ويرفع من جودة الخدمات المقدمة للسائحين.

وأكد مجلس إدارة الغرفة أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الخطوات التطويرية، في إطار رؤية شاملة تستهدف تحديث آليات العمل، وتعزيز الشراكة مع المنشآت السياحية، ودعم جهود الدولة في تحقيق التحول الرقمي الشامل داخل القطاع السياحي.