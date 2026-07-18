ترامب يدعم ترشح شقيقة السيناتور الجمهوري الراحل جراهام لمجلس الشيوخ

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأييده لترشح دارلين جراهام نوردون، شقيقة السيناتور الجمهوري الراحل ليندسي جراهام، في الانتخابات التمهيدية الخاصة للحزب الجمهوري في ولاية ساوث كارولاينا المقرر إجراؤها الشهر المقبل.

وكتب ترامب في منشور على منصته (تروث سوشيال) الليلة الماضية، "طلبت من دارلين، من أجل مصلحة بلادنا، أن تترشح لمجلس الشيوخ الأمريكي في الانتخابات التمهيدية الخاصة للحزب الجمهوري يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026 .. آمل أن تقوم دارلين بذلك، حيث لن يكون هناك من هو أفضل منها لتكريم إرث شقيقها ليندسي".

وأكد ترامب أنه سيؤيد شقيقة ليندسي بالكامل وبشكل تام في الانتخابات الخاصة لمجلس الشيوخ الأمريكي في ولاية ساوث كارولينا حال موافقتها على الترشح.

وذكر موقع (أكسيوس) الأمريكي أن نوردون، لم تؤكد علنًا خططها للترشح، لكن تأييد ترامب سيضعها في صدارة المرشحين الجمهوريين الآخرين المتنافسين على خلافة شقيقها الراحل.

وقد عين حاكم ولاية ساوث كارولاينا هنري ماكماستر، نوردون لشغل مقعد شقيقها في مجلس الشيوخ الأمريكي مؤقتاً، لاستكمال الأشهر المتبقية من فترته بعد وفاته المفاجئة إثر أزمة قلبية.

وأدت اليمين الدستورية في مجلس الشيوخ الثلاثاء الماضي، لتصبح أول امرأة تمثل ولاية ساوث كارولينا في مجلس الشيوخ.

ويمكن للمرشحين التقدم للترشح في الانتخابات التمهيدية الخاصة للحزب الجمهوري في ولاية ساوث كارولاينا خلال الفترة من 21 إلى 28 يوليو الجاري، إلا أن تأييد ترامب لشقيقة جراهام قد يضع عائقاً أمام خطط أي مرشحين آخرين إذا قررت نوردون خوض الانتخابات.



