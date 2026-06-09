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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء بعد المغرب لتفريج الهموم وقضاء الحوائج.. كلمات تملأ القلب طمأنينة وأملًا

دعاء بعد المغرب
دعاء بعد المغرب
أحمد سعيد

يحرص كثير من المسلمين على اغتنام الأوقات المباركة للدعاء والذكر، لذا يعتبر الوقت بعد صلاة المغرب من الأوقات التي يكثر فيها التضرع إلى الله تعالى لطلب الفرج والرزق وتيسير الأمور، وتجد كثيرين يبحثون عن دعاء بعد المغرب لتفريج الهموم وقضاء الحوائج، خاصة في ظل ضغوط الحياة اليومية وكثرة الابتلاءات لذا نعرض لكم في السطور التالية أفضل الأدعية لتفريج الكروب والهموم.

دعاء المغرب المستجاب

يستحب الإكثار من دعاء المغرب قبل الأذان، اقتداءً بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وامتثالا لقول الله سبحانه وتعالى “وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ” ومن أفضل صيغ الدعاء للرزق ما يلي:

  • اللهم إني أستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فاستعنت بها على معاصيك، اللهمّ إنّي أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر.
  • اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك من كل ذنب أذنبته ولكل معصية ارتكبتها.. فأغفر لي يا أرحم الراحمين، اللهم مغفرتك من أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجي عندي من عملي.
  • أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، أن تغفر لى ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فاستعنت بها على معاصيك رب أدخلني مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق، وأجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.
  • اللهمّ إنّي أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أردّ إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدّنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كلّ شيءٍ قدير، اللهمّ لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجدّ منك.
  • اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه نصيب، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة فاصرفه عنّا وعن جميع المسلمين.
  • اللهم ما كان فيها من ذكر وشكر فتقبله منّا وأحسن قبوله ،وما كان من تفريط أو تقصير وتضييع فتجاوز عنه بفضلك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين.
  • اللهم إن في قلوبنا من الحاجات لا يقضيها أحدً سواك؛ فأقضها لنا ،والهمنا رشدنا، واشفنا واشفِ مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا واعتق رقابنا من النار ووالدينا وأصحاب الحقوق علينا والمسلمين.

دعاء المغرب للمغفرة

وكان الأزهر الشريف كشف خلال منشور سابق عبر صفحته بفيسبوك، عن صيغة دعاء المغرب للمغفرة من الذنوب عند سماع الأذان الذي أوصى به النبي الله صلى الله عليه وسلم وأرشدنا إليه، فهو دعاء يغفر الله عز وجل ذنوب قائله، وصيغته: 

«أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا، وبالإسلام دينا».

ووضّح الأزهر، في منشوره، أنه ورد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا، وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه، كما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، دعاء يقال عند سماع الأذان، يغفر الله -عز وجل- ذنوب قائله.

كما استشهد بما روي في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.

أفضل دعاء عند المغرب مستجاب

اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنبٍ يردّ عنك دعائي. ويقطع منك رجائي، ويطيل في سخط عنائي.

إلهي، إنَّك تقبل التوبة عن عبادك، وتعفو عن السيئات، وتحبُّ التوابين، فاقبل توبتي كما وَعَدت، واعفُ عن سيئاتي كما ضَمِنت، وأوجب لي محبتك كما شَرَطت، ولك يا رب شرطي ألَّا أعود في مكروهك، وضماني ألَّا أرجع في مذمومك، وعهدي أن أهجر جميع معاصيك.

أستغفر الله العظيم الّذي لا إله إلّا هو الحيّ القيّوم وأتوب إليه. توبة عبدٍ لا يملك لنفسه ضرًّا ولا نفعًا. ولا موتًا ولا حياتًا ولا نشورًا.

اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنبٍ يعقب الحسرة، يورث النّدم، ويحبس الرّزق. ويردّ الدّعاء، فاغفره لي، واعفُ عنّي إنّك أنت العفوّ الغفّار.

اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنبٍ يمحق الحسنات، ويضاعف السّيّئات. ويحلّ النّقمات، ويغضبك يا ربّ، اللهمّ اغفره لي. وتغمّدني برحمتك، يا أرحم الرّاحمين.

اللهمَّ أنت الملك لا إله إلَّا أنت، وأنا عبدك لُمتُ نفسي، واعترفتُ بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعًا، إنَّه لا يغفر الذنوب إلَّا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلَّا أنت، واصرف عنّي سيِّئها لا يصرف عنّي سيِّئها إلَّا أنت، لبَّيك وسعديك، والخير كلُّه بيديك، والشرُّ ليس إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.

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