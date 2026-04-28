مجمع إعلام قنا ينظم ندوة عن ترشيد الاستهلاك لطالبات مدرسة الأمل للصم .. صور

نظم مجمع إعلام قنا ، ندوة بعنوان "ترشيد الاستهلاك ضمان لاستدامة مواردنا" وذلك في إطار تعزيز السلوكيات الإيجابية لدى النشء والتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك للحفاظ علي الموارد وتحقيق التنمية، ضمن خطة قطاع الإعلام الداخلي للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك، و تحت رعاية السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

أقيمت فعاليات الندوة بمدرسة الأمل للصم والبكم بنات ومشاركة مدرسة سيدي عبد الرحيم الإعدادية بنات، بحضور يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، ومحمود مهدى، مدير المدرسة، حاضر فيها الدكتورة أسماء فاروق، مدير إدارة البيئة بالمجلس المحلي لمركز ومدينة قنا، و هناء محمود عيد، مترجم لغة الإشارة، وأدار اللقاء سهير السيد عبد الرازق، أخصائي إعلام بالمجمع.

وأشار يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات تولى اهتماماً كبير بفئة الصم وذوي الاحتياجات الخاصة عموماً، كونهم أحد مكونات الشعب، لذلك جرى استهدافهم بهذه الندوة لتوعيتهم بأهمية ترشيد الاستهلاك ونتائجه الإيجابية على كافة فئات المجتمع.

وأكدت الدكتورة أسماء فاروق، مدير إدارة البيئة بالمجلس المحلي لمركز ومدينة قنا، أهمية ترشيد الاستهلاك للفرد والمجتمع، حيث يساعد ترشيد استخدام الماء والكهرباء والطعام على تقليل الهدر وتوفير التكاليف علي الفرد وعلي الدولة ، كما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل الضغط على البيئة. مؤكدة أن السلوكيات البسيطة التي يقوم بها الفرد، مثل إطفاء الأنوار غير الضرورية أو إغلاق صنبور المياه، يمكن أن يكون لها تأثير كبير عند التزام جميع أفراد المجتمع بها وعلي كل منا أن يبدأ بنفسه أول.

واستعرضت فاروق، كيفية ترشيد استهلاك الموارد من خلال مجموعة من السلوكيات العملية التي يمكن للطلاب تطبيقها في حياتهم اليومية، مثل إغلاق صنبور المياه أثناء تنظيف الأسنان، وإطفاء الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة، وتقليل استخدام البلاستيك، وإعادة تدوير للمنتجات وفصل المخلفات من المنبع، وكذلك تجنب إهدار الطعام والمحافظة على نظافة البيئة المدرسية والمنزلية.

وأوضحت مدير إدارة البيئة بالمجلس المحلي لمركز ومدينة قنا، بأن التنمية المستدامة أسلوب يهدف إلى تلبية احتياجات الحاضر دون التأثير سلبًا على قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، ويتم تحقيق الاستدامة من خلال الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة من التلوث والاستنزاف، موضحة أهمية الاستدامة البيئية في حماية الموارد الطبيعية مثل الماء والهواء والتربة، والحفاظ على التوازن البيئي، وتقليل آثار التغيرات المناخية، بما يضمن بيئة صحية وآمنة للأجيال الحالية والمستقبلية.

وأشارت فارق، إلى أهمية دور الأسرة في تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، حيث تعد الأسرة النموذج الأول الذي يتعلم منه الأبناء السلوكيات اليومية، فكلما التزم الوالدان بسلوكيات ترشيد الاستهلاك داخل المنزل، مثل الاستخدام الواعي للكهرباء والمياه وعدم الإسراف في الطعام، انعكس ذلك إيجابيًا على سلوك الأبناء، وساهم في تكوين جيل واعٍ بأهمية الحفاظ على الموارد والبيئة.





