قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اعتماد جداول امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بقنا

جداول الامتحانات بقنا
جداول الامتحانات بقنا
يوسف رجب

​اعتمد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 / 2026م، لمختلف المراحل التعليمية “النقل والشهادات العامة” على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

​جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور طارق محمد سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لضمان انتظام سير العملية الامتحانية وتوفير المناخ الملائم للطلاب.


و​اعتمد محافظ قنا الجدول الزمني التفصيلي للمراحل التعليمية المختلفة، والتي جاءت على النحو التالي:

​أولاً: المرحلة الابتدائية “عام - لغات - دمج”، ​الصف الثالث الابتدائي: من السبت 16 مايو وحتى الاثنين 18 مايو 2026.
​الصف الرابع الابتدائي: من السبت 16 مايو وحتى الثلاثاء 19 مايو 2026.

​الصفين الخامس والسادس الابتدائي: من الأربعاء 20 مايو وحتى الأحد 24 مايو 2026.

​ثانيًا: المرحلة الإعدادية

​الصف الأول الإعدادي "عام/لغات:: من السبت 16 مايو وحتى السبت 23 مايو 2026.

​الصف الثاني الإعدادي “عام/لغات”: من الأحد 17 مايو وحتى الأحد 24 مايو 2026.

​الصفين الأول والثاني الإعدادي (مهني): من السبت 16 مايو وحتى الخميس 21 مايو 2026.

​الشهادة الإعدادية (عامة ومهنية): تبدأ من السبت 6 يونيو وحتى الخميس 11 يونيو 2026.

​ثالثًا: المرحلة الثانوية (عام وفني)

​الصف الأول الثانوي: من السبت 16 مايو وحتى الخميس 21 مايو 2026.

​الصف الثاني الثانوي: من السبت 16 مايو وحتى السبت 23 مايو 2026.

​التعليم الثانوي الفني (بجميع تخصصاته): تبدأ امتحانات النقل من السبت 2 مايو وحتى الخميس 14 مايو 2026.

و​أكد الببلاوي أن الجداول الموضوعة راعت بدقة عدم التداخل مع المناسبات الدينية أو الإجازات الرسمية، مشددًا على ضرورة تحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان.

ووجه محافظ قنا برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية، مع ضرورة جاهزية اللجان وتوفير بيئة آمنة وصحية لأبنائنا الطلاب، والالتزام التام بتعليمات الأمن والسلامة.

​كما شدد الببلاوي على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال التجهيزات، والتأكد من تطبيق الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية بكل حزم لضمان حقوق الطلاب وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.


 

قنا الشهادة الإعدادية جداول امتحانات نهاية العام امتحانات الفصل الدراسي أخبار قنا

