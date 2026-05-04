7 ساعات تحت القبة.. البرلمان يحسم التأمينات ويواصل مناقشة الحساب الختامي

شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسة مكثفة امتدت لنحو سبع ساعات متواصلة، اليوم الإثنين 4 مايو، خُصصت لمناقشة عدد من الملفات التشريعية والمالية المهمة، في مقدمتها تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والحساب الختامي للموازنة العامة.

وانطلقت الجلسة في الحادية عشرة صباحًا واستمرت حتى السادسة مساءً، حيث وافق المجلس نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك عقب مناقشات موسعة بين النواب، أعقبها رد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، على الملاحظات المطروحة.

كما استكمل المجلس مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024/2025، حيث عرض رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أبرز الملاحظات على الحسابات الختامية، فيما قدم وزير المالية أحمد كجوك تعقيبه وتوضيحاته حول تلك الملاحظات.

وشهدت الجلسة مداخلات متعددة من النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية، في إطار الدور الرقابي للبرلمان على أداء الحكومة، قبل أن يُقرر رئيس المجلس استكمال مناقشات الحساب الختامي خلال جلسة الغد الثلاثاء 5 مايو 2026.