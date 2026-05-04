الشوط الأول.. نوتنجهام يتقدم على تشيلسي 2\0 في الدوري الإنجليزي

تأخر فريق تشيلسي بهدفين نظيفين أمام نظيره نوتنجهام فورست، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة 35 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف نوتنجهام في الدقيقة 2 منذ بداية اللقاء عن طريق تايو أونيي.

ثم أضاف إيجور جيسوس الهدف الثاني في الدقيقة 15 من ركلة جزاء.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: مارك كوكوريلا، ويسلي فوفانا، تريفوه تشالوباه، مالو جوستو.

خط الوسط: روميو لافيا، مويسيس كايسيدو، بيدرو نيتو، إنزو فرنانديز، كول بالمر.

خط الهجوم: جواو بيدرو.

ويحتل فريق تشيلسي المركز الثامن برصيد 48 نقطة، فيما يأتي فريق نوتنجهام فورست في المركز 16 برصيد 42 نقطة.