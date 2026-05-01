محمد رمضان يحضر تدريبات تشيلسي ويرقص مع نجوم الفريق

تواجد الفنان المصري محمد رمضان، في تدريبات نادي تشيلسي الإنجليزي أمس الخميس، حيث حضر جزءًا من تدريبات الفريق اللندني.

تأتي هذه الزيارة في ظل تواجد رمضان في العاصمة البريطانية لندن، حيث حضر التدريبات في مقر النادي (كوبام) والتقط صورًا تذكارية مع عدد من نجوم تشيلسي مثل مويسيس كايسيدو.

ونشر رمضان صورًا ومقاطع قصيرة، عبر خاصية "ستوري" بحسابه الرسمي على إنستجرام، وهو يرقص مع عدد من لاعبي الفريق.

وتزامنت الزيارة مع تحضيرات الفريق لمواجهات حاسمة، أبرزها الاستعداد لمباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر سيتي.

وكان تشيلسي نجح في عبور عقبة ليدز في نصف النهائي وفاز بهدف نظيف أحرزه إنزو فرنانديز.

وضرب تشيلسي موعدًا مع مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، والذي سيقام يوم 16 مايو الجاري.