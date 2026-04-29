نجم تشيلسي السابق يطعن في قرار إيقافه أمام التحكيم الرياضي

أحال الأوكراني ميخايلو مودريك، جناح تشيلسي، استئنافه ضد قرار إيقافه بسبب انتهاك قواعد مكافحة المنشطات إلى محكمة التحكيم الرياضي، في خطوة جديدة ضمن مساعيه للعودة إلى الملاعب.

أكدت محكمة التحكيم الرياضي في تصريحات لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية أنها تلقت الاستئناف المقدم من اللاعب ضد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بتاريخ 25 فبراير 2026، مشيرة إلى أن الطرفين يتبادلان حاليًا المذكرات القانونية، دون تحديد موعد لعقد جلسة الاستماع حتى الآن.

ولم يشارك مودريك في أي مباراة رسمية منذ نوفمبر 2024، وذلك بعد إخضاعه لفحص منشطات روتيني أظهرت نتائجه وجود مخالفة محتملة، قبل أن يتم توجيه اتهام رسمي له في يونيو 2025 بانتهاك لوائح مكافحة المنشطات.

ويؤكد اللاعب براءته من التهم الموجهة إليه، حيث يواصل التدريبات بشكل فردي للحفاظ على جاهزيته البدنية، انتظارًا لصدور القرار النهائي بشأن قضيته.

ووفقًا لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية فأن بحسب اللوائح، قد يواجه مودريك عقوبة تصل إلى الإيقاف لمدة أربع سنوات في حال ثبوت المخالفة، مع احتساب الفترة التي قضاها خارج الملاعب ضمن مدة العقوبة.

وفي المقابل، يتيح له قرار البراءة العودة الفورية إلى النشاط الرسمي دون قيود.

ويرتبط مودريك بعقد مع تشيلسي يمتد حتى يونيو 2030، مع خيار التمديد لعام إضافي، بعد انتقاله إلى النادي اللندني قادمًا من شاختار دونيتسك في يناير 2023 مقابل 62 مليون جنيه إسترليني.

وتبقى القضية مفتوحة في انتظار تحديد موعد الجلسة أمام “التحكيم الرياضي”، في وقت يترقب فيه اللاعب وناديه القرار النهائي الذي سيحدد ملامح مستقبله الكروي خلال المرحلة المقبلة.