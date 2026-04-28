غموض مستقبل إنزو فرنانديز يثير القلق في تشيلسي.. ومدريد تلوح بالأفق

لا يزال الغموض يحيط بمستقبل النجم الأرجنتيني إنزو فرنانديز لاعب وسط تشيلسي، في ظل تزايد المؤشرات التي تربطه بإمكانية الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وسط اهتمام متزايد من ريال مدريد.

ويأتي ذلك في وقت يعيش فيه تشيلسي واحدًا من أكثر مواسمه اضطرابًا، بعدما ودّع منافسات دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 عقب خسارة قاسية أمام باريس سان جيرمان بنتيجة إجمالية (8-2)، إلى جانب تراجعه إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

اضطراب فني يزيد الشكوك

وعلى مستوى الجهاز الفني، لم يعرف الفريق الاستقرار، بعد إقالة المدرب إنزو ماريسكا في يناير، ثم تعيين ليام روسينيور قبل أن تتم إقالته هو الآخر بعد سلسلة من النتائج السلبية، ما عمّق من حالة عدم اليقين داخل النادي.

تصريحات مثيرة وزيارة لمدريد

وأشعل فرنانديز التكهنات بتصريحات ألمح فيها إلى مستقبله، حيث قال: “سنرى بعد كأس العالم”، كما عبّر في وقت سابق عن إعجابه بالعيش في مدريد، وهو ما فتح الباب أمام تأويلات واسعة حول رغبته في الانتقال.

وزاد الجدل بعد ظهوره مؤخرًا في العاصمة الإسبانية، حيث استغل فترة الراحة التي منحها النادي للاعبين عقب التأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وقضى عدة أيام هناك، كما حضر منافسات بطولة مدريد المفتوحة للتنس في مجمع “كاخا ماخيكا”.

ورغم أن إدارة تشيلسي كانت على علم بالرحلة لتفادي أي أزمات، فإن هذه الزيارة أعادت التكهنات بقوة حول ارتباطه المحتمل بريال مدريد.

أزمة سابقة وعقوبة انضباطية

وكان اللاعب قد تعرض لانتقادات واسعة في وقت سابق بسبب تصريحات حول “حبه لمدريد”، والتي أُخرجت من سياقها بحسب مقربين منه، ما أدى إلى فرض عقوبة بالإيقاف لمباراتين، وكاد أن يفقد على إثرها شارة القيادة داخل الفريق.

ورغم ذلك، استعادت إدارة النادي ثقتها في اللاعب، وأعادته إلى دوره القيادي نظرًا لأهميته الكبيرة داخل التشكيل.

أرقام مميزة وتركيز على النهاية

ويُعد فرنانديز من أبرز لاعبي تشيلسي هذا الموسم، حيث شارك في 49 مباراة، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 6 أهداف، في أفضل حصيلة رقمية له منذ انضمامه إلى “البلوز”.

ومع اقتراب كأس العالم 2026، يضع اللاعب كامل تركيزه على إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة، سواء من خلال قيادة تشيلسي نحو مركز أوروبي، أو الاستعداد مع منتخب بلاده لمواصلة طموحاته الدولية.