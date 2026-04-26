ريال مدريد يعيد ترتيب أوراقه.. تغييرات مرتقبة وقائمة مغادرين في الصيف

يمر ريال مدريد بفترة صعبة مع اقتراب نهاية الموسم، بعدما تضاءلت فرصه في المنافسة على لقب الدوري الإسباني، في ظل اتساع الفارق مع برشلونة إلى 11 نقطة قبل الجولات الأخيرة.

وعاش الفريق موسمًا غير مستقر، حيث بدأ بشكل جيد تحت قيادة تشابي ألونسو، قبل أن تتراجع النتائج ويخسر نهائي السوبر الإسباني، ما أدى إلى رحيله، ليخلفه ألفارو أربيلوا دون أن ينجح في إحداث التغيير المنتظر على مستوى الأداء والنتائج.

وتتجه الأنظار داخل النادي نحو فترة الانتقالات الصيفية، حيث يستعد الرئيس فلورنتينو بيريز لإجراء تغييرات مهمة، سواء على مستوى الجهاز الفني أو بعض عناصر الفريق، في محاولة لإعادة الاستقرار سريعًا.

ورغم تراجع النتائج، ترى الإدارة أن المشكلة لا تكمن في جودة اللاعبين، بل في غياب التوازن الفني، ما يجعل التعاقد مع مدرب مناسب أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة.

في المقابل، قد تشهد قائمة الفريق بعض التعديلات، مع احتمالية رحيل عدد من اللاعبين، أبرزهم إدواردو كامافينجا وداني سيبايوس وفران جارسيا وراؤول أسينسيو، ضمن خطة لإعادة تشكيل الفريق.

وعلى صعيد الصفقات، لا يميل ريال مدريد إلى إبرام تعاقدات كبرى، بل يدرس إعادة بعض المواهب الشابة، مثل نيكو باز وفيكتور مونيوز، بهدف دعم الفريق بعناصر جديدة دون تحميل الميزانية أعباءً إضافية.